Versoepelingen België: wedstrijden vanaf 8 juni toegestaan

De Belgische Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag op een persconferentie versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Voor de paardensport geldt dat vanaf maandag 8 juni wedstrijden weer zijn toegestaan. Vanaf 1 juli mag dat met publiek.

De paardensportactiviteiten mogen zowel outdoor als indoor worden gehouden, waarbij de voorkeur uitgaat naar outdoor. Als dat niet mogelijk is, dan moet de ruimte voldoende geventileerd worden.

Professionals en amateurs

De activiteiten zijn voor iedereen toegestaan en er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen professionals en amateurs.

Publiek vanaf 1 juli

Er wordt niet direct publiek toegestaan. Dat mag weer vanaf 1 juli met een maximum van 200 personen. Verder blijven de afstandregels van toepassing.

Pagina nog niet omgedraaid

“8 juni is niet de finishlijn. Er moeten nog stappen worden gezet in juli en augustus”, aldus premier Sophie Wilmès op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. “De pagina van de coronacrisis is nog niet omgedraaid. Maar we kunnen ons normale leven weer met onze vingertoppen aanraken.”

Bron: Horses.nl/VRT