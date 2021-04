Versoepelingen voor de sport op z’n vroegst in mei

Demissionair premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge presenteerden vandaag in de persconferentie een stappenplan voor heropening van de samenleving, maar benadrukten dat alle openingen onder voorbehoud zijn van de situatie in de ziekenhuizen. Voor de (paarden)sport zijn versoepelingen op z'n vroegst per 11 mei te verwachten.

In het plan wordt nadrukkelijk gezegd dat niets in beton is gegoten; alles is afhankelijk is van de situatie op dat moment. Zo spelen het aantal ziekenhuisopnames, vaccinleveringen en ontwikkelingen op het gebied van virusmutanten hierbij een belangrijke rol. In het verleden is de ‘routekaart’ voor versoepelingen regelmatig omgegooid.

Eerste versoepelingen per 28 april

De eerste stap van het plan is het opheffen van de avondklok en het openen van terrassen per 28 april. Tot die tijd blijven dus de huidige maatregelen gelden. Op 20 april wordt er een definitief besluit over genomen.

3 mei besluit over stap twee

Daarna volgen in de tweede stap (per 11 mei) versoepelingen voor de sport en de cultuursector. Op 3 mei volgt een besluit over de mogelijke stap 2.

Alles onder voorbehoud van situatie

Rutte benadrukte dat alles onder voorbehoud is. “Als het niet kan, komen per 28 april geen versoepelingen. We zien de dagelijkse opnames nog niet dalen. Dan pas kun je risico’s nemen. Het moet verantwoord zijn: de aantallen zouden kunnen stijgen naar een onbeheersbaar niveau.”

Einde in zicht

Volgens de premier is het einde ‘gelukkig’ in zicht. De eerste stap naar het openen van Nederland wordt gezet als Nederland over de piek van de derde golf is.

Klik hier voor het openingsplan

Klik hier voor een simpele uitleg door de NOS