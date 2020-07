Vertrouwen post-corona stijgt bij KNHS verenigingen

Uit de vijfde FRNS-KNHS Coronamonitor, een online ledenpeiling waarmee te impact van het coronavirus voor hippische ondernemers en verenigingen gedurende de coronacrisis in kaart wordt gebracht, is naar voren gekomen dat de schade financieel voelbaar is, maar dat het ledenverlies voor verenigingen meevalt.

De laatste Coronamonitor werd afzonderlijk naar ondernemers en verenigingen gestuurd. De verkregen informatie is tot stand gekomen door 71 respondenten uit de groep verenigingen met en zonder eigen accommodatie.

Vertrouwen gestegen

Het grootste deel van de verenigingen (84%) heeft er vertrouwen in om door de coronacrisis te komen. Het vertrouwen is fors gestegen. Uit de vorige monitor bleek namelijk dat 61,4% er vertrouwen in had. Slechts 1,6% heeft dit helemaal niet. 14,3% blijft neutraal qua uitspraak over het vertrouwen.

Verloop

Bij de meeste verenigingen (52,1%) is de coronacrisis en de gevolgen daarvan verlopen zoals verwacht. Bij een kwart (25,4%) valt het zelfs meer mee dan verwacht, tegen 16,1% waarbij het meer tegenvalt dan verwacht. Een klein deel (5,6%) zit voor hun gevoel nog middenin de coronacrisis.

Financiële gevolgen

De financiële schade door corona is voor meer dan de helft van de verenigingen (68,6%) voelbaar. Toch heeft ook nog 30,4% van de respondenten geen financiële schade geleden door de coronacrisis.

Ledenverlies valt mee

Het ledenverlies voor verenigingen in de coronatijd, lijkt mee te vallen. 63,4% van de verenigingen zeggen geen leden te zijn verloren. 16,9% heeft tussen de 1 en 10 leden verloren en 19,7% heeft er zelfs nieuwe leden bij gekregen in de coronatijd.

Meetmomenten gewaardeerd

De openstelling van beoordelings- en meetmomenten is zeker gewaardeerd door de verenigingen. De grootste tevredenheid is er over de openstelling van accommodaties voor het beweging geven van de paarden (75,8%), gevolgd door de mogelijkheid om beoordelings- en meetmomenten te organiseren (62%) en de mogelijkheid voor oefendressuur, -springen en -cross (46,6%). Soms blijven verenigingen ook neutraal in hun mening, bijvoorbeeld bij paardenrijden.nl (37,9% neutraal) en 31% tevreden tot zeer tevreden.

Gemiddeld 7

De KNHS vroeg haar verenigingen welk rapportcijfer ze de KNHS zouden geven op basis van de activiteiten in coronatijd. De meeste verenigingen (39,7%) geven ons een 7. 24,1% geeft een 6 en 13,7% een 5 of lager, tegenover 22,4% van de verenigingen die een 8 of hoger geven. De meeste verenigingen (63,8%) staan neutraal in de samenwerking met de FNRS. 34,5% is hier tevreden tot zeer tevreden over. Slechts een zeer klein deel (1,7%) is ontevreden.

Bron: KNHS