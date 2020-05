Vlaamse minister van Sport heeft stappenplan klaar

Voor de Belgische paardensporters was de persconferentie van premier Sophie Wilmès eergisteren teleurstellend. De Belgische paardensportbonden zijn ontgoocheld: 'Sporten zijn verschillend en alle sporten zo maar op dezelfde hoop gooien is in deze een verkeerde strategie.' Vlaamse minister van Sport Ben Weyts heeft wel een gefaseerd adviesplan uitgewerkt met de sector en zijn regionale collega's.

Op de website forza.be staat het artikel waarin minister van Sport Ben Weyts zijn stappenplan uitlegt. “We hebben dezelfde aanpak proberen te volgen zoals bij het onderwijs”, opent Weyts zijn betoog. “We probeerden zelf onze verantwoordelijkheid te nemen en samen met de sector een plan op tafel te leggen. Dat gedetailleerde voorstel is tot mijn spijt uitgelekt”, betreurt Weyts.

“We hebben 1 duidelijke logica gehanteerd. Het doet er niet toe welke sport je beoefent, maar hoe je die beoefent”, zegt Weyts in zijn betoog. In zijn stappenplan is het de bedoeling, net als in Nederland, dat de eerst de kinderen tot en met 12 jaar oud weer kunnen beginnen met buiten sporten. Dit zou vanaf 18 mei moeten gaan gebeuren,daarna gaat stapsgewijs steeds iets meer van het slot.

Vanaf 29 juni zouden alle sportactiviteiten weer mogelijk zijn, “exclusief wedstrijden buiten trainingsverband”. Enkel wedstrijdjes binnen de contactbundel zijn toegelaten. Voor die wedstrijden is het dan nog een maand wachten, aldus Weyts: “Vanaf 1 augustus zouden sportevenementen met een gelimiteerd aantal deelnemers en toeschouwers, inclusief wedstrijden waar de afstand niet kan gehanteerd worden, kunnen in ons advies.” De limiet van toeschouwers zou op 2.000 liggen.

Weyts vervolgt in het artikel: “Het is misschien ook wel wat optimistisch, vooral omdat we vanaf 1 september vooropstellen dat massasportevenementen mogelijk zijn. Ik begrijp dat daar terughoudendheid is. Daarom heeft men gevraagd om dat nog een weekje in beraad te houden.”

Bron Horseman.be/Forza.be