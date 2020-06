Volop werk aan ‘versoberde’ Olympische Spelen, kosten al honderden miljoenen

Het internationaal olympisch comité (IOC) en het organisatiecomité van de Olympische Spelen hebben inmiddels een flinke stap gezet naar een versoberd evenement. Er is een lijst van meer dan tweehonderd ideeën samengesteld.

De plannen moeten leiden tot vereenvoudigde en zo veilig mogelijke Spelen. Bovendien wordt er nagedacht over hoe de extra kosten – het evenement in Tokio werd vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld – zo laag mogelijk uitvallen.

Aanpassingen

Zo worden er mogelijk aanpassingen gedaan op het gebied van locaties en vervoer. Ook is er waarschijnlijk minder publiek welkom en zullen de openings- en sluitingsceremonie in aangepaste vorm plaatsvinden.

Definitief voorstel

In de komende maanden worden de ideeën verder uitgewerkt. Het is de verwachting dat het IOC na overleg met alle betrokken partijen in september een definitief voorstel doet. Naar verwachting wordt in maart volgend jaar besloten of de Spelen überhaupt doorgaan.

Flinke gevolgen

Het uitstellen van het grootste sportevenement ter wereld heeft flinke (financiële) gevolgen. Het IOC stelde vorige maand al 800 miljoen dollar (circa 740 miljoen euro) beschikbaar voor de extra kosten die worden gemaakt.

Eerste keer uitstel

Het is de bedoeling dat de Zomerspelen volgend jaar op 23 juli beginnen en op 8 augustus eindigen. Het was de eerste keer in de 124-jarige geschiedenis van de Spelen dat het toernooi is uitgesteld.

