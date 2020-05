Voormalige Veulenveiling Dwingeloo ziet af van online en gaat in 2021 enters veilen

Nadat het bestuur van Veulenveiling Dwingeloo na 25 jaar besloot om te stoppen met het organiseren van die veulenveiling, werd er een nieuw bestuur gevormd om onder de naam Drentse Veulenveiling een veiling te organiseren in 2020. Door de corona-maatregelen ziet het bestuur daar nu van af. Maar er komt wel een nieuw initiatief: een veiling van enters in 2021.

“Na veel overleg en brainstormsessies hebben wij tot onze grote spijt besloten om de Drentse Veulenveiling 2020 geen doorgang geven”, aldus het bestuur.

Online geen optie

“Het nieuwe bestuur heeft vele opties overwogen en alles afgewogen.

Een online veulenveiling vinden wij als bestuur geen wenselijke optie, naast alle online veilingen die er gaan plaatsvinden. De maatregelen die op dit moment van kracht zijn laten het op geen enkele manier toe om een publieksactiviteit te organiseren. Wij kunnen niet in de toekomst kijken en weten dan ook niet welke maatregelen dit jaar nog van kracht blijven.”

In 2020 geboren veulens

“Met toch een zwaar hart zijn wij inmiddels voornemens om fokkers en kopers van dienst te zijn. Er wordt gekeken naar opties om de in 2020 geboren veulens toch te kunnen veilen in een enter-veiling welke in maart 2021 zou kunnen plaatsvinden.”

Corona-maatregelen afwachten

“Net als dit jaar kunnen wij niet in de toekomst kijken en voorspellen hoe de situatie is in 2021, en zullen we de maatregelen en vorderingen omtrent COVID-19 moeten afwachten. Wij streven als nieuw bestuur absoluut naar een manier om te kunnen veilen.”

Geen eerlijke kans

Voor dit jaar zal de Drentse Veulenveiling dus niet doorgaan. “Voor ons is de tegenslag ook groot en buitengewoon vervelend, maar wij zien als bestuur geen eerlijke kans op een succesvolle editie van de nieuwe veiling.”

Bron: Persbericht/Horses.nl