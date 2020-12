Vraag naar paarden toegenomen in corona-crisis

Het NOS Journaal zond tweede kerstdag een item uit over het aankopen van paarden als gevolg van de corona-crisis. Niet alleen honden en katten zijn in trek nu veel mensen door corona meer thuis zijn, ook grotere dieren winnen aan populariteit. "Zo hebben veel meer Nederlanders dan in andere jaren een paard of pony aangeschaft", stelt de NOS.

Voor het item bezocht de NOS de Vereniging Eigen Paard. Eigen Paard ziet een toename van bijna 25 procent ten opzichte van vorig jaar in de paardenhandel voor recreatief gebruik. De vereniging denkt dat niet alleen tijd een reden is, ook de hoge kosten zouden nu een minder belemmerende factor zijn. “Mensen gaan niet op vakantie en hebben er nu de middelen voor om dit te doen.”

Toename handel voor recreatief gebruik

Ook komt Frenk Jespers aan het woord. Hij verhandelt in coronatijd steeds meer pony’s en paarden, zegt hij op zijn manege bij Breda. “En natuurlijk is dat ook goed voor de marge.” De toename in de handel in paarden voor recreatief gebruik komt puur door mensen die in Nederland wonen. “Want vanuit het buitenland komen klanten niet meer langs om paarden te testen. De quarantaine-regels maken die reis heel moeilijk.”

‘Meer dan drie keer zo veel’

Jespers’ dochter Ilse profiteert op haar eigen manier van de hausse in de paardenmarkt. Ze runt de datingsite Paard & Partner dat zich richt op paardenliefhebbers. Het aantal inschrijvingen voor de datingsite stijgt en de vraag naar Personal Matching groeit nog harder. “Het aantal klanten is meer dan drie keer zo veel als vorig jaar”, aldus Ilse Jespers.

