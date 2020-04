Vrieling: ‘Het uitstellen van de Spelen zou in mijn voordeel kunnen zijn’

Hoewel Jur Vrieling vanwege de coronacrisis veel van zijn inkomsten mist momenteel en de gevolgen hiervan volgens de springruiter ook nog lang voelbaar zullen zijn, voelt hij zich vooral bevoorrecht. "Alles goed hier, zolang we maar gezond zijn", aldus Vrieling op RTVNoord. "Mijn problemen staan natuurlijk niet in verhouding tot het leed van mensen die ziek worden en overlijden, of ziekte in de familie hebben. Het gaat hier alleen maar over sport."

“Wij leven van onze handel, daar bedruipen wij onze sport mee. En we hebben wedstrijden met prijzengeld nodig. Ik mis nu wel ongeveer zestig procent van mijn inkomen”, aldus Vrieling. “Zestig tot zeventig procent van onze handel gaat nog altijd naar Amerika, maar Amerika zit dicht. Ik zie het ook niet gebeuren dat het voorlopig beter wordt. Voordat die handel weer op gang komt, dat kan maar zo een jaar duren.”

Spelen

Het uitstellen van de Olympische Spelen van dit jaar naar 2021 zou voor de springruiter uit Holwierde, die er in Londen en Rio de Janeiro ook bij was, wel kunnen betekenen dat zijn kans op deelname in Tokio iets groter wordt. “Er waren nog tien plekken over voor de Olympische Spelen en daar zat ik nog bij met de hengst KM Chalcedon (v. Calido I). Ik denk dat de kans niet heel groot was dat ik zou meegaan, want Chalcedon is nog wat jong en mist wat ervaring, dus ik had sowieso nog een paar wedstrijden nodig om te laten zien dat ik bij de beste drie van Nederland hoor”, aldus Vrieling, die met VDL Glasgow van ’t Merelsnest (v. Nabab de Reve), die vorig jaar kampte met een blessure en Fiumicino (v. Plot Blue) nog twee potentiële Tokio-kandidaten onder het zadel heeft. “VDL Glasgow was nog niet op wereldconcours geweest en Chalcedon en Fiumicino hebben nog een half jaar meer ervaring nodig, maar dan moet eerst de hele boel weer op gang komen. Ik gok nu een beetje op drie paarden.”

Bron: RTVNoord