VSN-voorzitter Frans Burgers: ‘Geen wedstrijden betekent geen handel’

Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN) en LTO Paardenhouderij roepen Minister van Rijn (Medische Zorg en Sport) op om paardensportwedstrijden in Nederland per direct weer mogelijk te maken. "De paardensector komt onnodig in de problemen. Er is enorme schade geleden door de coronacrisis. We moeten nu door", zegt Marieke Toonders, voorzitter van LTO Paardenhouderij.

“In onze buurlanden zijn paardensportwedstrijden al weer toegestaan, net als in andere Europese landen. Als de wedstrijden hier niet worden toegestaan dan valt de verkoop van sportpaarden stil. Nederland raakt achterop en dat heeft grote gevolgen voor individuele ondernemers en de sector in zijn geheel”, vervolgt Marieke Toonders.

1,75 miljard euro

De paardensector heeft een omzet van 1,75 miljard euro per jaar en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. In 2018 was de export van paarden goed voor 317 miljoen euro. Jaarlijks worden er zo’n 38.000 veulens geboren die vanaf de leeftijd van drie jaar worden opgeleid tot sportpaard. Voor de verkoop is het cruciaal dat sportpaarden worden uitgebracht op officiële wedstrijden, zodat de prestaties getoond kunnen worden aan potentiële klanten (bijvoorbeeld via livestream). Op die manier wordt de juiste waarde bepaald.

Negatieve impact

“Door wedstrijden ontmoeten ruiters, handelaren, kopers en verkopers elkaar”, zegt Frans Burgers, voorzitter van VSN. “Geen wedstrijden betekent geen handel en dit heeft een negatieve impact op de gehele sector.”

1,5 meter-regel eenvoudig

Paardensport is geen contactsport en de 1,5 meter-regel is eenvoudig te handhaven. VSN en LTO Nederland hopen daarom ook dat de minister paardensportwedstrijden per direct toelaat.

Bron: LTO