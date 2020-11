‘Wanhopig tijden’ voor Geoff Billington

Voormalig topspringruiter Geoff Billington schrijft in een blog op Horse&Hound over de gevolgen van de tweede lockdown. De man die met It’s Otto jarenlang lid was van het Britse team concludeert, dat het weer een hele zware maand voor de paardensportindustrie is geweest.

“Sinds de aankondiging begin november dat Engeland terugkeert naar een lockdown, heb ik alle clinics die ik in de aanloop naar Kerstmis had gepland, moeten afzeggen. In deze tijd van het jaar is dat mijn boterham. Maar ik ben niet alleen – er zijn heel veel trainers en coaches in een vergelijkbare positie als ik die al hun inkomsten hebben verloren. Dit zijn voor veel mensen wanhopige tijden.”

Gebrek aan transparantie

De situatie werd volgens Geoff Billington niet geholpen doordat de Britse overheid met haar communicatie voor verwarring zorgde. “Er was gebrek aan transparantie over hoe de nieuwe beperkingen ruiters zouden treffen, in het bijzonder maneges. Een paar dagen lang vonden we het allemaal geweldig en mochten we doorgaan, en direct daarna verplaatsten ze de doelpalen.”

Buitensporten en publiek toegestaan

Maar per 2 december komt de paardensport weer deels op gang. Premier Boris Johnson heeft aangekondigd dat buitensporten weer zullen zijn toegestaan en dat publiek zowel binnen als buiten weer zal zijn toegestaan, mits men zich aan de corona-protocollen houdt. Geoff Billington en zijn collega’s kunnen dan ik elk geval weer lesgeven.

Bron: Horses.nl/Horse and Hound