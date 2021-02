Wedstrijden in Groot-Brittannië hervatten vanaf 29 maart

Waar in Nederland vanaf 3 maart alleen onderlinge meetmomenten voor ruiters en amazones tot en met 26 jaar zijn toegestaan, is in Groot-Brittannië meer mogelijk. Daar worden wedstrijden weer hervat vanaf 29 maart (en mogen vanaf 12 april zelfs restaurants weer hun deuren openen om op het terras gasten te ontvangen).

In Groot-Brittannië mogen paardensportaccommodaties vanaf 29 maart hun deuren weer openen voor georganiseerde sport. Hippische centra en rijscholen mogen hun hallen ook weer verhuren.

Toeschouwers

Vanaf 17 mei mag er nog meer. Dan zijn ook grote indoor sportevenementen weer toegestaan met een maximum van 1.000 aanwezigen. Bij outdoor sportevenementen zijn dan 4.000 mensen toegestaan. British Dressage gaat er vanuit dat er vanaf dat moment ook weer toeschouwers worden toegelaten bij evenementen en shows.

Terug naar normaal

Er wordt vanuit gegaan dat vanaf 21 juni alle beperkingen worden opgeheven en sociaal contact weer mogelijk is. Alle wedstrijden en trainingen kunnen vanaf dat moment weer doorgaan zoals normaal. Er is nog niet duidelijk of er dan nog wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden en mondmaskers nog verplicht zijn.

Bron: British Dressage