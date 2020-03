Wedstrijden op langere termijn geannuleerd, Aken houdt hoop

Grote internationale concoursen worden ondertussen op langere termijn ook geannuleerd, zoals bijvoorbeeld Horses & Dreams in Hagen en het 5* springconcours van Glock. CHIO Aken, dit jaar al in het eerste weekend van juni, blijft hoop houden, al vindt het grootste concours ter wereld plaats in Duitslands hardst getroffen regio. In Nordrhein-Westfalen zijn ondertussen 3060 bevestigde gevallen van het coronavirus en tien mensen zijn overleden. De kans is zeer klein dat Aken zoals we het kennen kan plaatsvinden.

Aken ligt dicht bij Heinsberg, de gemeente waar Duitsland het hardst en het vroegst werd getroffen (713 gevallen/zes doden). Daarbij wordt de grote golf van coronagevallen in deze week verwacht in verband met carnaval. De deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft ondertussen hardere maatregelen genomen om een nog grotere verspreiding tegen te gaan, maar het grootste kwaad is al geschied. In Aken zelf zijn al 175 bevestigde gevallen.

Ernst van de situatie

Duitsland was wat betreft de coronamaatregelen tot op heden enigszins een wirwar. Bondskanselier Angela Merkel heeft daar gisteren verandering in gebracht met een pakket aan maatregelen die in heel Duitsland moeten gelden. Het inconsequente beleid in Duitsland is een voortvloeisel uit het politieke bestel. Duitsland is een federatie, waar de federale overheid in Berlijn over veel zaken maar weinig te zeggen heeft. Deelstaten, gemeentes en zelfs stadsdelen kunnen veel zaken zelf regelen. Daarbij komt nog een traag werktempo van Duitse overheidsinstellingen en dat zorgde de afgelopen dagen voor verwarrende situaties en ook dat de ernst van de situatie nog tot weinig mensen doordrong. Aken: ‘We gaan door met voorbereidingen’ Aken stelde gisteren: “We gaan door met de voorbereidingen. Zodra de situatie verandert, brengen we u daarvan op de hoogte.”

Bron: Horses.nl