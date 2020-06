Wedstrijden vanaf juli, meetmomenten tot september: KNHS zet het op een rij

Op de persconferentie van 24 juni heeft Minister-president Rutte bekend gemaakt dat er vanaf 1 juli weer wedstrijden verreden mogen worden. Dat is goed nieuws voor de paardensport. De KNHS legt uit hoe de wedstrijden weer opgestart kunnen worden.

Vanaf 1 juli mogen er weer wedstrijden georganiseerd worden, uiteraard met in achtneming van de spelregels voor de sport in Nederland vanaf 1 juli en van de (hygiëne-) maatregelen van de overheid en het RIVM.

Procedure

Wedstrijdorganisaties kunnen weer conform de kalenderprocedure via Mijn KNHS een wedstrijd aanvragen bij de regio. (Vraagprogramma’s van wedstrijden die de KNHS vanwege de coronacrisis hebben moeten annuleren zullen weer opnieuw ingediend moeten worden.) Organisaties die al een vraagprogramma hebben ingediend voor een beoordelings- of meetmoment kunnen deze vanaf vandaag t/m 30 juni zelf via Mijn KNHS aanpassen en omzetten naar een wedstrijd. Na 30 juni kan de organisatie zelf geen aanpassingen meer doen. Indien er al inschrijvingen gekoppeld zijn aan het vraagprogramma blijven deze behouden. Wanneer een wedstrijdorganisatie het vraagprogramma wijzigt is het belangrijk om de deelnemers, die zich al hebben ingeschreven, per e-mail over de wijzigingen te informeren. Advies hierbij is om in deze informatie e-mail een redelijke termijn te benoemen waarbinnen de deelnemer de mogelijkheid heeft zich kosteloos af te melden.

Meetmomenten

Tot 1 september blijft de mogelijkheid bestaan beoordelings- en meetmomenten te organiseren. Vanaf 1 juli zal de KNHS voor zowel de beoordelings- en meetmomenten als de reguliere wedstrijden wedstrijdafdracht in rekening brengen. Wedstrijdorganisaties die via Mijn KNHS het online inschrijfgeld innen, brengt de KNHS geen wedstrijdafdracht in rekening. De korting van 50% op het online innen van inschrijfgeld via Mijn KNHS wordt verlengd tot 1 januari 2021.

Wat betekent dit voor deelnemers?

Deelnemers die zich al hebben ingeschreven voor een beoordelings- of meetmoment wordt aangeraden via Mijn KNHS het vraagprogramma te raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Indien de wijziging van het vraagprogramma aanleiding is om de inschrijving te annuleren kan de deelnemer dit via Mijn KNHS doen. Als de sluitingsdatum verstreken is kan er contact opgenomen worden met de wedstrijdorganisatie.

Voorwaarden vanuit de KNHS

Te allen tijde dienen de spelregels voor de sport in Nederland vanaf 1 juli en van de (hygiëne-) maatregelen van de overheid en het RIVM in acht genomen te worden.

Inschrijven voor wedstrijden of beoordelings- en meetmomenten kan enkel via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief, zodat de KNHS regie kan houden op wie, wanneer aan welke activiteit deelneemt. Voornaamste reden hiervoor is om bij een mogelijke nieuwe uitbraak van het virus snel te kunnen achterhalen wie mogelijk besmet kan zijn geraakt. Zo kan samen het coronavirus maximaal onder controle worden gehouden.

Online betaalmogelijkheid

De KNHS doet een dringend advies aan wedstrijdorganisaties. “Zorg in lijn met de richtlijnen van het RIVM voor een online betaalmogelijkheid voor het innen van inschrijfgeld. Op deze manier ontstaan er geen wachtrijen op het secretariaat en kan persoonlijk contact beperkt worden.”

Nieuwe basisregel

Verder vraagt de KNHS elkaar de ruimte te geven door afstand te houden. “Dat is de nieuwe basisregel die geldt vanaf 1 juli.” De volgende regels blijven in Nederland, dus ook in de paardensport, voorlopig van kracht:

– Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen;

– Houd 1,5 meter afstand van anderen;

– Was vaak je handen;

– Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

– Spelregels voor de paardensport in Nederland vanaf 1 juli

– Vanaf 1 juli gelden er een aantal spelregels voor de sport. De rijksoverheid heeft hierover het volgende op hun website geplaatst.

– NOC*NSF werkt momenteel aan de uitwerking van de aangekondigde versoepelingen.

Van toepassing op paardensport

De KNHS zal hierover informeren, zodra hier meer over bekend is. Voor de paardensport geldt:

– Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. (Binnen)sport accommodaties, zoals maneges en ruitersportcentra mogen hun deuren weer openen zodat er weer in de binnenbak gereden kan worden. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.

– Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Dit betekent voor de paardensport dat er weer voltige beoefend kan worden en ook grooms weer plaats kunnen nemen op de menwagen.

– Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

– Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

– Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

– Per 1 juli zijn wedstrijden en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.

– Evenementen zijn toegestaan wanneer reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen zijn toe te passen. Dan is er geen maximale groepsgrootte bepaald. Toeschouwers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook hier dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

– Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).

– Vermijd drukte.

– Was vaak je handen.

Bron: KNHS