Wedstrijden vanaf morgen tot half januari in de ban

Dat het kabinet heeft besloten om het OMT-advies op te volgen en over te gaan tot een harde lockdown van zondag 19 december tot (minstens) 14 januari werd eerder al bekend. In de persconferentie werd ook duidelijk wat dit concreet voor de (paarden)sport gaat betekenen: geen wedstrijden meer (uitzondering voor professionele sporters) en geen groeps- en manegelessen in de binnenbaan.

In de persconferentie kwam OMT-voorzitter Jaap van Dissel als eerste aan het woord om meer uitleg te geven over de omikronvariant. Van Dissel verwacht dat de omikronvariant van het coronavirus tussen kerst en oud en nieuw dominant is in Nederland. Er zijn nog veel onzekerheden rondom die variant, zegt hij. Wat wel bekend is dat de besmettingen met omikron zich elke 2 a 3 dagen verdubbelen. En dat is nogal wat. Ter illustratie: bij het wildtype (de variant waar alles mee begon) lag de verdubbelingstijd op twee weken. Een blik naar Groot-Britannië en Denemarken – landen waar veel gesequentieerd wordt waardoor veranderingen sneller aan de oppervlakte komen – laat vaak zien wat Nederland te wachten staat. Daarnaast is de opgebouwde afweer, onder meer door vaccinaties, minder goed bestand tegen omikron.

Maatregelen voor de sport: geen wedstrijden en evenementen

Wat betreft de sport geldt dat alle (amateur)wedstrijden worden stilgelegd en binnensportlocaties worden gesloten. Wat betreft de paardensport hebben de lockdowns uit het verleden geleerd dat paardrijden – in verband met het welzijn van de paarden – wel mogelijk blijft. Groeps- en manegelessen binnen zijn niet toegestaan. Buiten mogen kinderen tot en met 17 jaar nog wel in groepsverband sporten en ook in onderling competitieverband.

Dit wedstrijdverbod treft onder andere de finale van de KNHS Hartog Trophy in Ermelo (notabene morgen gepland) en waarschijnlijk de KWPN Hengstencompetitie in Exloo (4 januari).

Andere term: professionele sportwedstrijden

Er is in uitzondering voor professionele sportwedstrijden, dat is een andere term die in het verleden werd gebruikt. Voorheen was er bij de coronamaatregelen sprake van competities voor topsporters. Het is dus even afwachten of deze term voor een wat bredere uitleg dan in voorgaande lockdowns vatbaar is. Als dat zo is, zou CSI Kronenberg morgen nog kunnen doorgaan.

KNHS en FNRS-uitleg volgt

De KNHS en de FNRS komen waarschijnlijk vanavond of morgen met een vertaling van de maatregelen naar de paardensport. Te verwachten is dat de maatregelen als volgt worden vertaald (zoals in december 2020):

Individueel rijden en verzorgen van paarden is toegestaan.

De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit te kunnen garanderen blijven hippische binnensportaccommodaties aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging. Binnenrijbaan: voor de dagelijkse beweging, gezondheid en het welzijn van paarden is individueel rijden van paarden toegestaan in de binnenrijbaan. Rijden in de binnenrijbaan kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden. Groepslessen zijn voor alle leeftijden niet toegestaan in de binnenrijbaan. Buitenrijbaan: paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Er mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen. Privélessen zijn buiten wel toegestaan voor alle leeftijden. Er worden geen wedstrijden verreden, al geldt er een uitzondering voor professionele wedstrijden. Buitenritten zijn toegestaan. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van twee personen. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken, lessen in een buitenrijbaan en onderling in competitieverband rijden.

Bron: Horses.nl