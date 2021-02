Wedstrijden voor volwassenen pas mogelijk bij risiconiveau 1

Het kabinet heeft gisteren een routekaart gepubliceerd met mogelijke verlichtingen om enig perspectief te bieden. Het perspectief voor (paarden)sporters behoeft een verrekijker: pas bij het eerste risiconiveau (waakzaam) zijn breedtesportwedstrijden voor jeugd én volwassenen weer mogelijk. Voor de jeugd (tot 18 jaar) mogen al eerder onderlinge wedstrijden worden georganiseerd.

Rutte maakte in een persconferentie al een keer duidelijk dat de routekaart niet terug te lezen is: ook als de indicatoren van een lager risiconiveau al bereikt zijn, betekent dat niet er automatisch wordt versoepeld.

Dat is nu ook te zien: gisteren lag het aantal besmettingen per 100.000 mensen in de afgelopen zeven dagen op 164 en daarmee zou risiconiveau ‘ernstig’ bereikt zijn. De huidige maatregelen, die verlengd zijn tot 2 maart, horen echter bij het niveau ‘zeer ernstig’ (zelfs nog strenger dan dat). Dat heeft te maken met de angst voor de verspreiding van de nieuwe varianten (Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse).

Indicatoren

Daarnaast is de routekaart ook qua indicatoren wat aangescherpt, er wordt sneller opgeschakeld met maatregelen. Waar het niveau ‘waakzaam’ (minste maatregelen) eerder onder andere de indicator maximaal 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week had, ligt de bovengrens nu bij 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

Sport

Alleen bij het risicioniveau ‘waakzaam’ is volgens de routekaart de situatie van de afgelopen zomer te verwachten voor de paardensport: dan zijn breedtesportwedstrijden voor zowel jeugd als volwassenen toegestaan. Bij de risiconiveaus ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’ zijn alleen onderlinge wedstrijden voor de jeugd (t/m 17 jaar) toegestaan.

Bekijk hier de routekaart

Bron: Horses.nl