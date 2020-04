Weense koetsiers bezorgen eten bij ouderen

Net als overal ligt ook in Wenen het toerisme stil. Maar de koetsen zijn niet uit het straatbeeld verdwenen. Een aantal koetsiers gebruikt hun rijtuig om maaltijden te bezorgen bij ouderen. Het Intercontinental Hotel kookt voor de bejaarden. Dat meldt de NOS.

“Ik vind het een fantastisch idee van het hotel dat ze gratis eten koken voor ouderen die het waarschijnlijk goed kunnen gebruiken”, zegt een van de koetsiers. “Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren, en daarom heb ik me gemeld om met mijn koets maaltijden te bezorgen. Ze waren erg enthousiast en zo is het begonnen.”

Fiaker

De koetsen die in Wenen rondrijden worden Fiakers genoemd. Dat is een huurkoets voor passagiers die wordt voortbewogen door een dubbelspan paarden. ‘Fiaker’ is ook de aanduiding voor de koetsier van deze wagen. Fiakers hebben twee passagiersbanken (vis-à-vis) en bieden plaats aan vier passagiers. Ze hebben een tweedelige, neerklapbare overkapping. Een Fiaker lijkt een beetje op een Landauer.

Bron: NOS.nl / YouTube / Wikipedia