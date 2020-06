Wereldbekerkwalificatie Herning verplaatst naar Vilhelmsborg

In verband met de onzekerheid door de maatregelen rondom het coronavirus heeft de organisatie van de jaarlijkse Wereldbekerkwalificatie in het Deense Herning besloten dat het evenement dit jaar geen doorgang kan vinden. Om Denemarken toch deed uit te laten maken van het Wereldbekercircuit, wordt het evenement verplaatst naar Vilhelmsborg.

Een internationaal evenement van dergelijke omvang vergt veel voorbereiding. Omwille van de kaartverkoop heeft de organisatie ervoor gekozen om zich te houden aan de corona-maatregelen die gelden tot 31 augustus (maximaal 500 personen). De onzekerheid en het vooruitzicht van een zeer groot aantal toeschouwers maakt het voor ‘Herning’ financieel onmogelijk.

Cruciaal

De Deense Hippische Federatie is blij dat het evenement om die reden verplaatst kan worden naar Vilhelmsborg. “De Wereldbekerkwalificatie is een prestigieus evenement, dat alleen georganiseerd kan worden door de beste internationale evenementenorganisaties. Het is voor ons cruciaal dat Denemarken deel blijft uitmaken van deze kring. Door de kwalificatie naar Vilhelmsborg te verplaatsen, behouden we de kwalificatie op Deense bodem, terwijl we de nodige gezondheidsmaatregelen blijven nemen.”

Bron: Ridehesten

– De onzekerheid en het vooruitzicht van een zeer groot aantal toeschouwers maken implementatie in het bekende formaat financieel onmogelijk, en we hadden geen andere keuze dan de WK-kwalificatie dit jaar te annuleren of te verplaatsen, opent Casper Cassøe, een van de organisatoren achter het evenement , en de andere organisator Jens Trabjerg wijst erop dat dit soort evenementen extreem moeilijke werkomstandigheden hebben:

– Het is volkomen begrijpelijk dat er regels zijn voor vergaderingen tijdens de Covid-19-pandemie. Velen willen de WK-kwalificatie graag live meemaken, maar het is natuurlijk niet nodig om compromissen te sluiten met het publiek en de veiligheid en gezondheid van de atleten.

De organisatoren verwachten dat de verhuizing een bedrag van zes cijfers zal kosten, maar hebben ervoor gekozen te investeren in het in stand houden van het evenement in Denemarken.

Directeur van de Danish Ride Federation, Morten Rodtwitt, zegt:

– Van de Danish Ride Federation moet de organisator van het evenement achter het WK Herning veel lof krijgen. In een moeilijke tijd hebben ze tijdige zorg getoond, zijn ze creatief geweest en, niet in de laatste plaats, bereid om in goede, alternatieve oplossingen te denken. Het WK is een prestigieus toernooi dat alleen de allerbeste internationale evenementorganisatoren mogen houden, dus het is absoluut cruciaal dat Denemarken deel blijft uitmaken van deze kring. Door de kwalificatie naar Vilhelmsborg te verplaatsen, behouden we de kwalificatie op Deense bodem terwijl we de nodige gezondheidsmaatregelen blijven nemen, en dit is een oplossing die DRF 100% ondersteunt. Hetzelfde geldt ongetwijfeld voor de Deense dressuurruiters, die in oktober meer dan klaar zijn voor de eerste WK-kwalificatie.