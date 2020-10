Wereldbekerwedstrijd Lyon alsnog gecanceld

Na een lange tijd van twijfel kondigde Equita Lyon vorige week aan dat de Wereldbekerwedstrijd van 24 oktober tot 1 november door kon gaan. Maar nu moet de organisatie daar op terug komen. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is het concours, één van de weinige Wereldbekerwedstijden die nog op de kalender stond, alsnog gecanceld.

Een van de maatregelen is een verplichte avondklok. “Door de ingelaste avondklok is het niet mogelijk om het sportieve programma volledig te laten doorgaan. We zijn dan ook uitermate teleurgesteld om te moeten mededelen dat we dit jaar geen Equita Lyon kunnen laten doorgaan,” aldus de organisatie.

Nederlandse ruiters

Voor Nederland stond Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P. op de deelnemerslijst. Bij het springen wilden Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten in Lyon rijden.

Bron: Horses.nl