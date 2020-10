Wereldbekerwedstrijden in Verona en Basel van de baan

De wereldbekerwedstrijden in Verona en Basel zijn door de coronacrisis gecanceld. Het wereldbekerseizoen zou voor de springruiters aftrappen met de kwalificatiewedstrijd in Verona van 5 tot 8 november. De Italiaanse overheid heeft besloten dat evenementen tot 24 november verboden zijn.

De organisatie van CSI Basel heeft de knoop doorgehakt en het concours dat van 7 tot 10 januari op de kalender stond gecanceld.

Onmogelijke voorbereiding

”De afgelopen dagen is de coronasituatie in de regio Basel verslechterd. Ook zijn tot aan het einde van het jaar evenementen met meer dan 1000 bezoekers in Zwitserland verboden. Hierdoor is het voor ons onmogelijk om het evenement voor te bereiden”, aldus de organisatie op Facebook.

Bron: Horses.nl/Verona Fiere/Facebook