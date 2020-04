Werth: ‘Misschien kunnen we in september of oktober weer wedstrijden rijden’

Louise Parkes van de FEI sprak met Isabell Werth over hoe zij de coronacrisis beleeft en wat ze van het uitstellen van de Olympische Spelen vindt. Werth is optimistisch over de coronacrisis. ''Ik probeer er het beste van te maken. Ik heb meer tijd om me te concentreren op de jonge paarden en ik besteed meer aandacht aan het gezin. In de lente is er altijd veel te doen bij mij op stal.''

Voor de Duitse topamazone zijn nu andere tijden aangebroken. De Duitse is voor een dressuurruiter vaak op concours. De coronacrisis brengt veel te weeg bij de Olympisch kampioen.

Enerverende periode

Werth ervaart de quarantaine-situatie als enerverend. ”Op onze boerderij wonen drie generaties. Mijn ouders zijn gelukkig nog steeds erg fit en ik hoop dat we het virus bij hen vandaan kunnen houden. We streven naar normaliteit, maar houden wel afstand. In het begin was het voor mijn 10-jarige zoon Frederik vrij moeilijk om mijn ouders niet te bezoeken. Nu is hij eraan gewend en is het oké voor hem.”

‘We komen door deze tijd heen’

”Ik denk dat het een moeilijke tijd is, maar ik weet zeker dat we er doorheen zullen komen en het zal niet zo’n grote ramp zijn als sommigen op dit moment denken. Het leven gaat door met of zonder het virus. Het is alleen de vraag hoe we er doorheen kunnen komen”, aldus Werth.

Licht aan het einde van de tunnel

”Misschien kunnen we in september of oktober weer wedstrijden rijden, maar dat hangt ervan af hoe snel er een vaccin wordt ontwikkelt. Het is een zeer besmettelijk virus en het maakt iedereen bang. Ik hoop tegen het einde van het jaar licht aan het einde van de tunnel te zien”, aldus de Olympisch kampioen.

‘Mijn droom is om met Bella Rose naar Tokyo te gaan’

”De verschuiving van de Olympische Spelen is slecht voor atleten die dit jaar hun carrière wilde beëindigen. Voor mij persoonlijk is het pech. Misschien waren mijn paarden dit jaar op hun best geweest. Nu moeten we ons aanpassen en ons voorbereiden op 2021. Al mijn drie paarden zijn jong en fit genoeg om volgend jaar deel te nemen. Uiteindelijk blijf ik bij mijn droom om met Bella Rose naar de Olympische Spelen te gaan. We hebben de afgelopen maanden allemaal geleerd dat we onze hoop en dromen kunnen hebben, maar dat niets waardevoller is dan onze gezondheid”, aldus de dressuuramazone.

Bron Horses.nl/Persbericht FEI