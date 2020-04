Werths actie ‘Pony for Future’ brengt 90.000 euro op

“Niemand van ons had dit verwacht”, laat Mirco Betz van het Isabell Werth-team weten op Dressuursport Deutschland. Drie weken geleden riep Isabell Werth op tot de hulpactie ‘Pony for Future’ voor maneges en rijverenigingen. Sindsdien hebben 210 bedrijven en clubs met in totaal 3.700 paarden zich aangemeld en om ondersteuning gevraagd en werd er bijna 90.000 euro gedoneerd.

“We zijn echt overweldigd”, aldus Betz. “We hebben ons er bijzonder over verheugd dat enkele teamgenoten van Isabell onmiddellijk deelnamen aan de campagne. Zo werden er zadeldekjes of laarzen geveild voor ‘Pony for Future’, Thomas Müller veilde een trui en Michael Jung deed ook mee. Gewoon geweldig. “

Tot in de puntjes gedocumenteerd

Inmiddels is er al zo’n 60.000 euro verdeeld onder de clubs en bedrijven. “Eerlijk gezegd hadden we van tevoren geen idee hoeveel werk het zou zijn. Sinds begin april werken vier mensen bij IW de klok rond aan ‘Pony for Future”, aldus Betz. ”Isabell werkt zelf ‘s avonds alle excelbestanden bij. We vinden het erg belangrijk dat alles tot in de puntjes wordt gedocumenteerd.”

Verdeelsleutel

Het IW-team heeft een speciale verdeelsleutel uitgewerkt, waarmee wordt berekend welke aanvrager welk bedrag krijgt. Belangrijk daarbij is onder meer het aantal manegepaarden. Daarnaast is er vijf ton voer ontvangen en hebben drie smederijen 35 beslagbeurten geschonken. De donaties in natura en diensten moeten nog verdeeld worden.

‘Geweldige ervaring’

Normaal gebruikt team IW april voor het onder de aandacht brengen van de nieuwe collectie van Werth bij de verkopers en het werven van wederverkopers, maar dat is nu een maand uitgesteld volgens Betz. “Voor ons is dat het enige nadeel, maar het gaat er nu om dat de Duitse hippische gemeenschap – we hadden ook wat donaties uit het buitenland – er voor elkaar is in deze moeilijke tijden”, vervolgt hij. “Het is een geweldige ervaring. Met ‘Pony for Future’ kunnen we de crisis niet afwenden, maar we kunnen wel een beetje helpen. We willen gewoon alle donateurs en helpers bedanken! “

Bron: Dressursportdeutschland