Westfalen krijgt groen licht voor keuring – publiek niet toegestaan

Westfalen heeft toestemming gekregen om de hengstenkeuring te organiseren op de geplande datum (22-25 november). Publiek is niet welkom, er wordt een dag toegevoegd aan de keuring. Zondag 22 en maandag 23 november komen de dressuurhengsten in de baan, dinsdag 24 en woensdag 25 november is de keuring voor springhengsten.

Gezien de lockdown die in Duitsland geldt in november (en de verordening in Nordrhein-Westfalen behoorlijk streng is wat betreft evenementen) was het spannend of de keuring überhaupt op de geplande datum plaats kon vinden.

Toestemming

Vandaag heeft het Westfaalse stamboek toestemming gekregen voor de organisatie van de keuring door de lokale overheid. Wel moet het stamboek de keuring voor dressuurhengsten en springhengsten uit elkaar trekken, om er zo voor te zorgen dat minder mensen gelijktijdig op het Westfaalse Paardencentrum aanwezig zijn.

Nieuw programma

De keuring begint nu met de dressuurhengsten. Op zondag 22 november verschijnen de hengsten op de straat en aan de longe. Maandag 23 november staat het vrijbewegen, de keuring, de primering en de veiling van de dressuurhengsten op het programma.

Dinsdag 24 november is het dan de beurt aan de springhengsten: op dinsdag worden ze beoordeeld op de straat en bij het vrijspringen (lijntje). Woensdag 25 november staat dan nog een keer vrijspringen op de planning, niet in een lijntje, maar met één enkele sprong. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat Westfalen op die manier de geprepareerde hengsten er uit wil pikken (lees hier meer). De keuring, primering en veiling van de springhengsten vindt ook woensdag plaats.

