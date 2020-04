WK-selectietraject on hold

Afgelopen dinsdag en woensdag vond de eerste videoselectie plaats voor het WK Jonge Dressuurpaarden, waarvan het zeer de vraag is of het dit jaar kan plaats vinden. 59 paarden zijn door naar het volgende selectiemoment, maar het is onduidelijk wanneer dat is. Het selectietraject gaat namelijk 'on hold'.

Namens de selectiecommissie, die staat uit Monique Peutz, Johan Rockx en Floor Dröge, reageert laatst genoemde: “Wij hebben vanuit huis de video’s bekeken, maar wel tegelijkertijd zodat we ook direct konden overleggen met elkaar. Alle video’s hebben we de afgelopen twee dagen beoordeeld en voorzien van feedback, vervolgens is de selectie gemaakt.” In totaal zijn 59 paarden door naar het volgende selectiemoment.

On hold

Wanneer deze plaats vindt is nog niet bekend: “Het selectietraject zetten we nu on hold, totdat duidelijk is of en zo ja wanneer het WK Jonge Dressuurpaarden plaats gaat vinden. De paarden die nu zijn geselecteerd, vervolgen hopelijk op een later moment het selectietraject. Als bekend is wanneer het WK Jonge Dressuurpaarden zal plaatsvinden zullen we het vervolg van het selectietraject vormgeven, met daarin eventueel een extra instroom moment voor paarden die nog niet zijn geselecteerd.”

Jammer

“Gezien de kwaliteit van de paarden zou het jammer zijn als het WK niet door gaat, al gaat gezondheid voorop. Er is echt sprake van een goede top aan kwaliteit. Daarnaast hebben we ook enkele paarden geselecteerd die nog wat groen zijn in de ontwikkeling, maar wel veel potentie laten zien. Ook deze paarden willen wij de kans geven om uit te groeien en door te ontwikkelen. Vooral gezien het feit dat het WK, als het door gaat, op een later moment plaats vindt. Daarnaast was het erg mooi om te zien dat veel zevenjarige proeftechnisch al heel goed op weg zijn, dat is echt een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.”

Videobeoordeling

Op de vraag hoe het is om de paarden online te beoordelen reageert Floor Dröge: “Iedereen heeft zijn best gedaan om de paarden en de proef zo goed mogelijk op beeld te zetten. Maar de kwaliteit van de video’s is wisselend. Het scheelt dat wij geen punten per onderdeel geven, maar meer naar het totaalbeeld kijken. Dat is op deze manier goed te doen. Wat we wel echt mistte was het stukje training dat we nu niet konden doen. Vorig jaar ging dat wel en enkele paarden veranderen daar echt van, deze informatie missen we nu.”

Geen video’s ingestuurd

Van enkele paarden waren geen video’s ingestuurd, zij waren afwezig met een geldige reden. Zij mogen deelnemen aan de volgende observatie indien zij voldoen aan de door de selectiecommissie gestelde voorwaarden. King de Niro neemt niet meer deel aan het selectietraject voor het Nederlandse team. Zijn Italiaanse eigenaren zien graag dat hij voor de Italiaanse vlag uit komt. Alle geselecteerde paarden vindt u in deze lijst.

Afwezig tijdens 1 obervatie

Wegens een geldige reden waren enkele paarden afwezig. Zij dienen wel te voldoen aan de door de commissie gestelde voorwaarden voor het volgende observatiemoment. Het gaat om de paarden:

Kensington (v.Chagall D & R)

Glock’s King Karim (v.GLOCK’s Toto Jr.)

Jheronimus (v.Dreamboy)

Imagine (v.Dreamboy)

Ivanhoe (v.Desperado)

Bron: KWPN