WK Verden heeft een plan

Met het verbod op grote evenementen in Duitsland tot 31 augustus, staat het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden ook op losse schroeven. Er is wel een plan: "We hebben een plan, maar dat moet nog worden goedgekeurd door de FEI. Tot die tijd kan ik er niets over zeggen", zegt een woordvoerder van het concours.

Verden International, gepland van 5 tot en met 9 augustus 2020, is dit jaar – behalve het WK voor jonge dressuurpaarden – weinig internationaal. Het CDI en het CSI, voorheen gelijktijdig georganiseerd met de Wereldkampioenschappen, worden dit jaar niet georganiseerd. Dit jaar staan het WK, de veulenveiling van het Hannoveraanse stamboek, de Hannoveraanse merriekampioenschappen en de Hannoveraanse jonge paardenkampioenschappen op het programma.

Nieuw terrein

Mocht het WK in Verden niet kunnen plaatsvinden, is dat voor de organisatie zeer bitter. Niet alleen omdat het WK van 2021 tot en met 2023 weer naar Ermelo komt, maar ook omdat er in Verden al jaren wordt gebouwd aan het nieuwe concoursterrein.

Opties

Wat precies valt onder ‘grote evenementen’ die tot september zijn verboden, maakt elke deelstaat in Duitsland individueel bekend in de komende dagen. Het WK in Verden zou op de geplande datum kunnen plaatsvinden met een beperkt publiek. Verplaatsing is ook een optie. Naar een datum later in het jaar of naar volgend jaar. In dat geval moet de FEI de toewijzing voor het WK aan in Ermelo in 2021 weer intrekken en die toekennen aan Verden. De organisatie zegt: “Zodra we groen licht hebben van de FEI zullen we dit communiceren.”

