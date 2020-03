Wulff: ‘Voor de Hamburger Derby werken we aan plan B, C en D’

Overal ter wereld worden er internationale wedstrijden afgeblazen, maar de organisatie van de spring- en dressuur Derby in Hamburg wil dat het 100-jarig jubileum doorgang vindt. Organisator Volker Wulff heeft vanwege het coronavirus ook andere scenario's klaarliggen. ''We werken sinds het uitbreken van de coronacrisis op volle kracht aan de plannen B, C en D.'' Het grote concours in Hamburg zou plaatsvinden van 20 tot 24 mei.

Wulff: ”Uiteraard willen we ons voor elk scenario zo goed mogelijk voorbereiden en dat vergt veel werk en tijd. De organisatie is bijna dagelijks in gesprek met de stad Hamburg over de situatie van sportevenementen. Op dit moment is 30 april 2020 nog steeds de deadline voor het verbod op evenementen. Er zijn geen verdere beperkingen.”

Gezondheid heeft hoogste prioriteit

”De oorspronkelijke datum voor de derby wordt van dag tot dag minder waarschijnlijk op basis van de huidige stand van zaken. We kunnen pas met Pasen een definitieve uitspraak doen over een verschuiving van het evenement in 2020 of 2021. Het belangrijkste is dat de gezondheid van onze partners, bezoekers, ruiters, paarden en onze medewerkers de hoogste prioriteit heeft”, aldus Wulff.

Vrede en voorzichtigheid

”Ik zou willen dat vrede en voorzichtigheid de overhand krijgen in deze zeer moeilijke tijd. Ik ben er zeker van, dat als deze crisis voorbij is, we het leven van alledag met nog meer plezier zullen beleven. Ik ben blij om opnieuw een paardensportevenement te organiseren met onze partners. Als de derby wordt uitgesteld, zullen we zeker een oplossing vinden voor de situatie van de reeds verkochte tickets”, aldus de concoursdirecteur.

Bron: Horses.nl/St-Georg/Facebook