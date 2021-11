Zadelpresentatie VO wordt tóch live uitgezonden

De KWPN-fokkers hebben in de coronaperiode weinig mee kunnen krijgen van de KWPN-verrichtingsonderzoeken. Alleen de eindpresentatie van de afgelopen twee onderzoeken werd uitgezonden op KWPN.tv (en ClipMyHorse.tv). Dat leek voor het najaarsonderzoek 2021 ook weer te gaan gebeuren, maar het KWPN biedt nu toch meer inzicht. De eerste zadelpresentatie van aanstaande maandag wordt live uitgezonden.

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen besloot het KWPN afgelopen vrijdag om toch geen publiek toe te laten bij de eerste zadelpresentatie. Maar daarbij werd niet direct bekend gemaakt dat er als alternatief een livestream zou komen. Die komt er wel, meldt het KWPN vandaag.

“Door de aanvullende overheidsmaatregelen in de strijd tegen het stijgend aantal coronabesmettingen, is er geen mogelijkheid om publiek toe te laten bij de zadelpresentatie van 29 november in Ermelo. Om ervoor te zorgen dat een ieder de zadelpresentatie toch kan volgen, wordt deze morgen live uitgezonden via KWPN.tv”, aldus het KWPN.

De startlijst van de zadelpresentatie van 29 november is hier te vinden. Vanaf 8.20 uur wordt er vanuit de Willem-Alexanderhal live uitgezonden.

Bron: Horses.nl/KWPN