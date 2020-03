Zolang corona crisis voortduurt handhaaft ILT niet op geldigheid of afwezigheid code 95

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus kunnen sommige beroepschauffeurs nu geen nascholing volgen. Hierdoor kan het voorkomen dat het bewijs van vakbekwaamheid (code 95) verloopt, buiten de schuld van de chauffeurs om. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport in Nederland heeft middels een persbericht laten weten hoe het omgaat met handhaving op de geldigheid van code 95.

Chauffeurs die problemen hebben met het volbrengen van de verplichte 35 uur nascholing als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, kunnen deze bij de eerstvolgende mogelijkheid afronden. Tot die tijd mogen deze chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Indien de code 95 en het rijbewijs gelijktijdig vervallen, kan de chauffeur een nieuw rijbewijs zonder code 95 aanvragen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport handhaaft in deze gevallen niet op de geldigheid of afwezigheid van code 95, zolang de Corona-crisis voortduurt.

Gevolgen voor basiskwalificatie code 95

Ook voor toekomstige chauffeurs, die in opleiding zijn voor de basiskwalificatie, kan de opleiding zijn uitgesteld. Deze chauffeurs beschikken nog niet over een bewijs van vakbekwaamheid. Voor hen is vervoer zonder code 95 op het rijbewijs niet toegestaan.

De bovenstaande aanpak geldt voor handhaving door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport in Nederland tijdens de coronamaatregelen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport stemt af met andere landen binnen de Europese Unie.

Code 95 en nascholing

Alle vrachtwagen- en buschauffeurs die hun rijbewijs voor hun beroep gebruiken moeten een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Daarvoor moeten zij een basiskwalificatie halen. Als teken van vakbekwaamheid krijgen beroepschauffeurs code 95 op hun rijbewijs. Om de code te behouden moeten alle chauffeurs iedere 5 jaar tenminste 35 uur nascholing volgen. De code 95 is verplicht wanneer je commercieel paarden vervoert, ook als dit alleen van en naar wedstrijden is.

Bron: ILT/Horses.nl