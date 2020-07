Zweden stuurt geen ruiters naar EK Dressuur jeugd

De Zweedse Hippisch Federatie stuurt geen combinaties naar het EK Dressuur voor de jeugdruiters in Hongarije. "Dat in verband met het risico op verspreiding van het coronavirus. Het is een vrij lange reis en we weten niet hoe de grenzen er dan uitzien, laat staan hoe het nu is", aldus Lotta Amnestål.

De Zweedse Hippische Federatie is van mening dat er, ondanks de goedkeuring van de FEI en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, gebrek aan informatie is over de manier waarop het virus verspreidt en over het verloop van de reis.

Geen risico nemen

“De steeds veranderende situatie in Europa betekent dat we geen risico willen nemen om onze ruiters, hun teams en onze coaches bloot te stellen aan mogelijke besmetting of om hen aan te sporen te reizen op een niet veilige manier.”

Bron: Ridsport