Daan Adams voert Nederlandse top drie in 1.40m 1* Grand Prix Eindhoven aan

De CSI1* Grand Prix in Eindhoven kende een geheel Nederlands podium. In de acht combinaties tellende barrage van het 1.40m-parcours hielden vier combinaties alle balken in de lepels, maar Daan Adams was de enige van dat viertal die de barrage binnen de 40 seconden af wist te ronden. Hij kwam met Kate S (v. Colestus) in 37.54 seconden aan de finish en was daarmee drie seconden sneller dan de nummer twee.

Daan Adams sloot Eindhoven daarmee op fantastische wijze af. Op donderdag werd hij met Kate S vijfde in het 1.35 over twee fasen en een dag later werden ze tweede in het 1.35m direct op tijd. Maar ook in de maanden daarvoor sprong de combinatie meermaals in de prijzen.

Top drie

De tweede plaats in de 1* Grand Prix werd ingenomen door Joep van der Kampen met Menno H (v. Stakkato Gold). De KWPN-goedgekeurde hengst en zijn ruiter kwamen in 40.48 seconden over de eindstreep. Pieter Bergmans en Laloma (v. Hermantico) werden derde. Zij derden 40.72 seconden over het parcours.

Uitslag.

Bron: Horses.nl