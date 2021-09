Daan van Geel lekker op dreef in Gorla Minore

Daan van Geel zette vanmorgen een paar mooie resultaten neer met zijn jonge paarden in het Italiaanse Gorla Minore. Bij de zesjarigen eindigde hij op de tweede plek met Kahlua-Carmen (v. F-One Usa) en eindigde hij ook met Kegdwick (v. Bamako de Muze) in de top tien en bij de zevenjarigen stuurde Van Geel Just Blue (v. Zirocco Blue) naar een top vijf-klassering. Mart IJland eindigde met Kymette E (v. Detroit VDL) ook in de prijzen bij de zesjarigen.

Massimo Grossato was met afstand goed voor de snelste foutloze rit bij de zesjarigen. De Italiaanse ruiter stuurde K Miss One (v. Numero Uno) in 61,81 seconden rond en dat was zowat drie seconden sneller dan Van Geel met Kahlua-Carmen. Het Nederlandse duo kwam in 64,67 seconden aan de finish en mocht zich daarmee als tweede opstellen voor de prijsuitreiking.

Met zijn andere paard bleef Van Geel in deze rubriek ook foutloos, maar met zijn ronde in 68,41 seconden was hij te langzaam voor nog een top vijf-klassering in deze rubriek en werd zevende. Ijland volgde op de achtste plaats met een rit in 69,96 seconden.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarigen was de overwinning voor Luca Maria Moneta, die ook nog eens tweede werd in deze rubriek. De Italiaanse ruiter stuurde Epic (v. Con Air) in 60,05 seconden over de eindstreep en pakte daarmee de overwinning. Met Jolie Coeur d’Avril (v. Arko) finishte Moneta in 61,19 seconden. Van Geel kwam met Just Blue in 65,97 seconden aan de finish en mocht zich achter de Zwitsers Elin Ott met Galida von Worrenberg (v. La Calidad) en Alain Jufer met Kosimo MM (v. Kannan) opstellen.

Uitslag

Bron: Horses.nl