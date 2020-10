Dan Brown en zijn ex beide in beroep tegen kort geding-vonnis

De Telegraaf publiceerde vandaag op zijn website een bericht over de juridische strijd tussen enerzijds Dan Brown en zijn Nederlandse vriendin Judith Pietersen en anderzijds de ex-echtgenote van Dan Brown, Blyth. In hoger beroep wordt de strijd aanstaande maandag via een virtuele zitting van het Hof in Arnhem voortgezet.

Beide partijen hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de voorzieningenrechter in Zutphen. Dit pakte negatief uit voor Dan Brown en Judith Pietersen. De dressuuramazone, vooral bekend van de Friese tophengst Limited Edition, moest haar boekhouding openleggen, zodat Blyth Brown ten behoeve van haar Amerikaanse rechtszaak tegen Dan kon nagaan hoe het zit met het eigendom van verschillende goederen, waaronder een paardenwagen, een Volvo en Limited Edition.

Niet tevreden

Maar Blyth was niet tevreden met wat Judith Pietersen liet zien. De ex van Dan denkt dat Pietersen zaken achterhoudt en heeft incidenteel appèl ingesteld. Maar bovenal, zegt Blyth Brown, wil ze ‘respect en de waarheid’.

‘Juridische stalking’

Dan Brown en Judith Pietersen op hun beurt hebben beroep aangetekend tegen het Zutphense vonnis, omdat ze het fundamenteel oneens zijn met de zienswijze van de voorzieningenrechter. En omdat ze genoeg hebben van wat hun advocaat Luc Schelstraete ‘juridische stalking’ noemt.

‘Erg teleurgesteld’

“Ik was erg teleurgesteld over het vonnis in kort geding”, aldus Schelstraete. “De rechter in Zutphen zei geen kennis te hebben van het Amerikaanse rechtssysteem, maar deed daarover wél allerlei aannames. Ik vond dat zeer verbazingwekkend.”

Maandagmiddag vindt het hoger beroep plaats middels een video-zitting.

