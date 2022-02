Danielle Kok verkozen tot Instructeur van het Jaar 2021

Naast de bekendmaking van Hippisch ondernemer van het Jaar 2021 werd ook Instructeur van het Jaar 2021 tijdens de KWPN hengstenkeuring bekend gemaakt. Danielle Kok ontving de eervolle titel. Op haar bedrijf Manege de Arckelhoeve in Poeldijk is de amazone tijdens een training van haar paard overvallen met haar uitverkiezing tot Hippische docent/instructeur van het jaar 2021. Marlies Reibestein, bestuurslid van Stichting HIP (Hippische Innovatieve Projecten) verraste de winnares op haar thuisbasis.

“Danielle geeft les aan diverse ruiters, van jonge beginners tot vergevorderde leerlingen die ze in hun sportcarrière zeer betrokken en vol enthousiasme begeleidt”, leest Reibestein voor van het juryrapport. “Ze is actief op social media, focust zich daar met name op paard vriendelijk rijden en volgt doorlopend nieuwe opleidingen om haar gezichtsveld te verbreden. Danielle is een echte allrounder. Naast al het werk op de manege, rijdt ze zelf op hoog niveau in zowel de dressuur als de springsport, ook daarmee heeft ze een belangrijke voorbeeldfunctie. Danielle begeleidt haar leerlingen met positief enthousiasme. De vele ruiters die haar hebben voorgedragen voor deze verkiezing, roemen haar omdat ze inventief is, ze haar instructie heel goed kan uitleggen, opbouwend is en altijd de nadruk legt op dingen die goed gaan. Dat bouwt heel veel vertrouwen op. Met haar tomeloze inzet is Danielle Kok weer een geweldige ambassadeur voor de vele geïnspireerde instructeurs waar wij in dit land zo rijk mee zijn”.

Bekijk hier het filmpje van het bezoek aan Danielle Kok

Bron: De Hippische Ondernemer