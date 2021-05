David Will wint Rolex Grand Prix Rome met Nederlandse C Vier 2

Afgelopen vrijdag zorgde een balk op de allerlaatste hindernis van de Duitse springruiter David Will en de door W. Wolters uit Groningen gefokte C Vier 2 (Cardento x Concorde x Contender) dat Duitsland het in de Nations Cup aflegde tegen België. Vandaag in de Rolex Grote Prijs kwam een prachtige revanche: winst! En de bijbehorende 100.000 euro.

Met twee foutloze rondes en zijn tijd van 42,34 seconden gaf Will de concurrentie het nakijken. Bertram Allen kwam met Pacino Amiro (v. Pacino) met een tijd van 43,62 seconden het dichtst bij, maar zag met vier strafpunten in de tweede ronde de tweede plaats aan zich voorbij gaan. Het Ierse duo dat in Wellington in februari de 5*GP van Wellington won, werd nu vierde.

Top drie

De top drie werd verder compleet gemaakt door de Amerikaanse amazones Laura Kraut met Baloutinue (v. Balou du Rouet) en Jessica Springsteen met Don Juan van de Donkhoeve (v. Bamako de Muze). Kraut, die de ruin sinds vorige maand uitbrengt en sinds die tijd al meerdere top tien klasseringen haalde en een Grand Prix won, bleef beide rondes foutloos en had 44,76 seconden op de klok. Springsteen volgde met de tijd van 45,15 seconden.

Er kwamen in deze Grand Prix van Rome geen Nederlanders in actie.

Uitslag

Bron: Horses.nl