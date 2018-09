De échte prins(es) op het witte paard vind je op Horse Event

De zoektocht naar de liefde van je leven is niet altijd gemakkelijk. En al helemaal niet als je veel tijd doorbrengt met je andere grote liefde: paarden. Het is daarom fijn om in aanraking te komen met mensen die jouw liefde en passie begrijpen en/of delen. Bezoekers van Horse Event hebben allemaal een voorliefde voor paarden, voor degenen die ook nog wat ruimte in hun hart hebben voor een partner is er nu de Paard & Partner Speeddate. Bij het speeddaten is het de bedoeling dat deelnemers gedurende drie minuten de juiste snaar bij elkaar raken. De heren in het gezelschap schuiven op hun beurt een stoel op, waardoor iedereen uiteindelijk met elkaar heeft gesproken. Op het einde geven de deelnemers aan met wie ze nogmaals in contact wensen te komen.

Opgeven

Paardenliefhebbers die op zoek zijn naar een partner met een voorliefde voor paarden kunnen zich aanmelden via de website van Paard & Partner (paardpartner.nl) De kosten voor deelname betreft € 40,- per persoon. Inbegrepen is tevens de toegang tot het evenement met een groot beursgedeelte, shows, demonstraties en clinics gedurende de dag. Leden van Paard & Partner, lezers van Bit en leden van Vereniging Eigen Paard profiteren van een korting. Zoek je geen partner, maar wil je wel naar Horse Event, ga dan voor meer informatie en kaartverkoop naar www.horse-event.nl.