De nieuwe Parados Sport Ford: focus op de toekomst

Een primeur voor Roelofsen Horse Trucks; de introductie van de nieuwe Parados Sport Ford, een volautomaat gebouwd op een Ford chassis. Een opvallende horse truck met een stoere grille die optimaal comfort, veiligheid en gemak biedt. Het nieuwe model vertegenwoordigt een nieuwe fase binnen Roelofsen Horse Trucks.

“Al sinds 1987 bieden wij hoogwaardige oplossingen voor het vervoeren van paarden”, vertelt Jonny Roelofsen. Waar het bedrijf begon als een eenmanszaak met de verkoop van een omgebouwde oude Mercedes 508, is Roelofsen Horse Trucks nu een wereldwijd toonaangevend truckbouwer voor de paardensport. “En wij blijven ons graag door ontwikkelen.”

Een primeur voor Roelofsen Horse Trucks

“Voor ons is continue innovatie van onze materialen, technieken en producten van groot belang om ervoor te zorgen dat wij aan alle wensen van de klant kunnen voldoen. Mede vanwege alle ontwikkelingen is ervoor gekozen om een nieuwe model op de markt te brengen. Na een lange periode van ontwikkelen, bouwen, testen en verbeteren, kunnen wij nu eindelijk met trots onze vernieuwde Parados tonen”, vertelt een enthousiaste Jonny Roelofsen.

Focus op design en techniek

Het design van de nieuwe Parados Sport Ford is ingrijpend herzien. De vernieuwde Parados is een volautomaat gebouwd op een FORD chassis en beschikt over een binnenhoogte van bijna 2.40m. Het robuuste ontwerp en tal van slimme technologieën, waaronder Adaptive Cruise Control, een Drivers Assistence Pack, Lane Keeping Aid, een multifunctioneel touchscreen scherm, een monitor met camerasysteem en een Safety Pakket, zorgen voor een geweldige rijervaring.

Het welzijn van paard en ruiter staat voorop

Dominique Nijhof Roelofsen licht toe: “Natuurlijk blijft comfort en veiligheid het allerbelangrijkste in het paardentransport. Juist door geen concessies te doen aan het welzijn van paarden is het mogelijk om tot de allerbeste prestaties te komen. Dat zijn zaken waar wij in willen uitblinken.”

Om maximaal comfort en veiligheid te bieden beschikt het paardengedeelte over een aluminium tussenschot op een railsysteem. Dit schot is zeer eenvoudig te verschuiven richting de zijwand. Hierdoor creëer je maximale ruimte, ideaal als je bijvoorbeeld op pad gaat met merrie en veulen.

Bovendien is het mogelijk om te kiezen voor designer ramen, die de horse truck een zeer sportieve uitstraling geven. Om zowel de horse truck als de paarden te beschermen, beschikt de Parados over een schokabsorberende vloer en kick-pads onder de staartbalk, die tevens geluiddempend zijn.

De luxe zadelkamer beschikt over een kastenwand met een uitgebreid opbergsysteem, twee zadelsteunen en vier hoofdstelhangers. Bovendien is op de achterdeur een spiegel gemonteerd en bevindt zich een krukje in de zadelkamer. Zo heb je alles voorhanden om optimaal te kunnen presteren.

Bent u ook nieuwsgierig geworden? Dit weekend is de Parados te bewonderen op de Dutch Masters. Daarna is hij in de showroom van Roelofsen Horse Trucks in Raalte te bezichtigen.