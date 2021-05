Zadelkeuringskampioen Splendid niet ter dekking

Splendid is een zoon van San Amour I uit N-Infinity (Dream Boy x Friedensfürst). De hengst is een fokproduct van de Nederlander Rob Zandvoort uit Kinrooi, België. De 3-jarige werd de kampioen van de 10e Oldenburger zadelkeuring.

Voor 515.000 euro werd de zwarte hengst verkocht aan de Zwitser Adrian Gasser, die eigenaar is van Gut Schönweide in Schleswig-Holstein, waarmee hij de duurste kampioen van alle tien zadellicenties tot nu toe was.

Niet voldoende kwaliteit en hoeveelheid

Splendid verhuisde naar Schönweide, maar een sperma-analyse toonde aan dat zijn vruchtbaarheid niet optimaal is. Schönweide vertelde aan Eurodressage dat Splendid een goede indruk maakte met zijn werkwilligheid, rijdbaarheid en schoonheid, maar dat zijn eerste sperma monsters niet voldoende in kwaliteit en hoeveelheid waren om te voldoen aan de eisen voor de fokkerij.

Fokpauze

Vervolgens vertelde Schönweide dat ze voor transparantie en kwaliteit staan en de fokkers niet willen teleurstellen. Ze geven Splendid een pauze van de voorbereiding en de vergunningsstress van de afgelopen maanden en hopen dat zijn nieuwe sperma zich de komende weken goed zal ontwikkelen.

Bron: Horses.nl/Eurodressage