Denemarken maakt WEG-team bekend

Het team zal gaan bestaan uit Catherine Dufour die succesvol doorstroomde van de U25 naar de senioren met de vijftienjarige Atterupgaards Cassidy. De combinatie presteerde afgelopen weekend als beste voor het Deense team. In de afsluitende kür op muziek werd ze vierde met 84,835% achter Werth, Perry-Glass en Graves.

Daniel Bachmann Andersen

Daniel Bachmann Andersen is ook geselecteerd voor het Deense team met Blue Hors Zack, de veertienjarige vader van ‘onze’ Glock’s Zonik. In Aken werd het duo in de kür op muziek zesde met 82,195%. Helen Langehanenberg mengde zich tussen de Denen op de vijfde plaats.

Betina Jæger Jensen

Betina Jæger Jensen ging afgelopen weekend niet mee naar Aken met de nog vrij onervaren elfjarige Mane Stream Belstaff. Het duo staat op plaats 515 van de Wereldranglijst. De elfjarige hengst debuteerde dit jaar internationaal in de Grand Prix op CDI Uggerhalne en won hier de Grand Prix Special met 71,532%. Verder is het duo nog niet internationaal gestart.

Anders Dahl

Anders Dahl startte afgelopen weekend wel in Aken voor het Deense team met de veertienjarige Selten HW. In de Grand Prix boekte hij het wegstreepresultaat van 70,093%. De score van 68,511% in de Grand Prix Special telde wel mee voor het teamresultaat, omdat Anna Zibrandtsen uitviel.

Reserve

Op de reservelijst heeft bondscoach Nathalie zu Sayn-Wittgenstein staan Anna Zibrandtsen met Arlando en Rikke Svane met Finckenstein TSF.

