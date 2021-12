Dennis van den Brink derde in 1.40m Oliva

De top drie zat vanmiddag erg dicht op elkaar in de 1.40m-rubriek in Oliva. Dennis van den Brink zette een goede prestatie neer door de derde plaats te bemachtigen met de achtjarige KWPN'er Ivar (v. Harley VDL). In het parcours direct op tijd bleef Van den Brink foutloos met het fokproduct van J. van Lenthe en finishte in 62,57 seconden.

Gilles Willemann was iedereen te snel af en trok de overwinning naar zich toe. In het zadel van de 13-jarige vos Chopin d’Hyrencourt (v. Udancer Hero) liet hij alle balken in de lepels liggen en noteerde de winnende tijd van 62,33 seconden. De hengst werd als jong paard gereden door Michael Korompis, die hem in 2015 ook uitbracht op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken.

Vasiliauskaite nipt tweede

Karolina Vasiliauskaite eindigde nipt op de tweede plaats met de twaalfjarige Frans gefokte Venezio of Coco (v. Ogano Sitte). De amazone deed er alles aan om Willemann van de troon te toten, maar het lukte haar net niet. Het paar was 0,07 seconden te langzaam om de zege te pakken. Afgelopen weekend was het duo ook al goed op dreef in Oliva door de 1.35m-rubriek op haar naam te schrijven.

Bron: Horses.nl