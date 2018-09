Der Spiegel klapt uit de school over seksuele misstanden en alcoholgebruik Duitse springruiters

Op het EK in 2017 zou een groep Duitse Young Riders een hotelkamer in Samorin hebben afgebroken na het overmatig nuttigen van alcohol. Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar een bedreiging van aanranding van een jong meisje. Het zou voornamelijk gaan om een groep U25-ruiters, die geboren zijn in 1998.

Nog niet alles

De gebeurtenissen op het EK zouden niet op zich staan, want ook op andere jeugd-evenementen, zoals de Preis der Besten en kadertrainingen in Warendorf wordt gesproken over alcoholmisbruik en zelfs het gebruik van K.O.-druppels. Bondstrainers Peter Teeuwen en Otto Becker zijn gewaarschuwd en hebben ook bevestigd dat er op de Duitse Kampioenschappen in Aken sprake was van extreem alcoholgebruik. In Aken zou een van de ruiters een jonge amazone hebben aangerand en hebben gedreigd dat als zij haar mond open zou doen, hij haar vijftienjarige zusje zou verkrachten.

Nog altijd in het kader

De tuchtcommissie van de Duitse federatie (FN) heeft toen 18 maanden schorsing geëist, maar omdat de straf nog niet definitief is uitgesproken wordt de betreffende ruiter nog altijd opgesteld door de bondscoach.

FN: ‘Wij veroordelen sexueel geweld’

Naar aanleiding van het artikel heeft de FN gereageerd. “We veroordelen seksueel geweld ten zeerste. We kunnen volmondig zeggen dat we de strijd zijn aangegaan tegen seksueel geweld en overmatige consumptie van alcohol. Voor zover ons bekend zijn dit op zichzelf staande gevallen. De overgrote meerderheid van onze kaderruiters van alle leeftijden gedragen zich goed en nemen niet deel aan dergelijke grensoverschrijdende acties. Van hen ontvangen we grote steun voor onze tot nu toe genomen maatregelen op dit gebied, “aldus secretaris-generaal van de FN Soenke Lauterbach.

Transparantie

“We zijn blij met het feit dat de redactie van Spiegel zo grondig omgaat met deze immens belangrijke onderwerpen. Ons doel was en is om de grootst mogelijke transparantie te creëren en om ernstig wangedrag te onderzoeken”, vervolgt Lauterbach.

Eerste zaak

In de verklaring wordt verder gemeld dat deze zaak de eerste was voor de FN waar beschuldigingen van seksueel geweld naar voren kwamen. De Disciplinaire Commissie heeft een schorsing van 18 maanden opgelegd tegen de betrokken ruiter, maar de beslissing is nog niet definitief. De FN heeft de zaak doorgestuurd naar de officier van justitie.

De FN heeft aangekondigd om vandaag om 11.30 uur een persconferentie te geven over het onderwerp en publiceerde op de website een lijst met eerder genomen maatregelen.

Bron: St-Georg/FN/ Spiegel.de