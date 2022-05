Derek Morton en Trevor Breen over 2.15m Royal Windsor Horse Show

Het puissance springen staat altijd garant voor spektakel. Dat spektakel was er ook tijdens de rubriek op de Royal Windsor Horse Show, waar het een Brits-Iers feestje werd. Puissance specialist Derek Morton en nieuwkomer Trevor Breen sprongen beide over 2.15m en moesten daarmee de winst delen.

Derek Morton kon voor deze rubriek rekenen op zijn trouwe partner KBIS High Quality (v. Quick Star). De winst deelde ze met nieuwkomer Chankar Mail (v. Quidam de Revel), gereden door Trevor Breen. Grote favoriet was op voorhand Guy Williams met zijn Mr Blue Sky (v. Chacco- Blue). Dit duo won de afgelopen jaren het puissance springen maar moesten nu vier strafpunten incasseren tijdens de derde ronde.

Vijf combinaties over 2.15m

Het is vrij uniek dat er vijf combinaties de vijfde en laatste ronde halen waar de muur op een hoogte van 2.15m staat. David Simpson en Jumper Jack TS (v. Mylor Carthago) verschenen samen nog maar drie keer eerder in de ring. Het duo bleef foutloos tot de laatste ronde maar zagen daar helaas een steen van de muur vallen. Elliot smith en Flamboyant II (v. Cardento) moesten hetzelfde lot ondergaan. Derek Morton en Trevor Breen sprongen wel foutloos over deze muur waarbij ze de eerste prijs van 5.000 pond moesten delen. Breen rijd de opvallende Chankar Mail nog maar enkele maanden en won recent een CSI* rubriek in Chepstow.

Bron: HorseandHound