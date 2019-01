Deze week… Ahlmann troeft Belgen af in eigen huis

Ze wilden zo graag, maar meer dan een ereplaats in de Wereldbekerwedstrijd in Mechelen zat er voor de Belgen niet in. Die werd gewonnen door de voor Zangersheide rijdende Christian Ahlmann met Clintrexo Z (v. Clintissimo Z). In een barrage van vier deelnemers sprong Harrie Smolders met Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) naar de derde plaats.

Eerder in het weekend zorgde een andere Belg voor een verrassing. Koen Vereecke, die niet mocht starten in de Wereldbeker, won met Jativia (v. VDL Cardento) de Grote Prijs en bevestigde daarmee zijn vorm van de voorgaande maanden. Verder lezen over Jumping Mechelen kan nu al online.

Kim Noordijk: ‘Geen must om bij de jeugd te rijden’

Dressuuramazone Kim Noordijk was nog niet zo heel lang geleden uiterst succesvol bij de pony’s, met onder andere Brasil en Ico van de Beekerheide. Inmiddels heeft de achttienjarige amazone haar draai bij de paarden ook goed gevonden. Met Cees2fithorses beleefde ze afgelopen jaar een mooie juniorentijd met als hoogtepunt de vijfde plaats op het NK. Sinds een paar weken start ze de Santano-zoon in het ZZ-Zwaar en daar weet ze ook hoge ogen te gooien. In Nijkerk werd de combinatie afgelopen vrijdag eerste en tweede met mooie scores. Ook met haar andere paarden is Kim Noordijk goed op weg.

Niels Nanning: ‘Blij met deze veelbelovende paarden’

De familie Nanning kon de kurken al een paar dagen voor de jaarwisseling laten knallen. In de finale van de VSN Trofee voor springpaarden kwamen vorige week donderdag twee paarden van Stal Nanning bovenaan te staan. Karoles (v. Dexter) won met 61,5 punten en daar vlak achter mocht Knoxville (v. Eldorado van de Zeshoek) zich met 60 punten opstellen.

Bijzondere sportprestaties leiden tot sport-elitepredicaat

In de KFPS Ledenraadsvergadering van november 2016 werd een uitbreiding van het sportpredicaat binnen het stamboek goedgekeurd. Deze uitbreiding, het sport-elitepredicaat kan worden aangevraagd bij het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek als paarden een bijzondere klassering in de sport realiseren. Nu, twee jaar later, is het certificaat 61 keer uitgereikt.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »