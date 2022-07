Deze week… Aken: warm bad vol hippische hoogtepunten

De eerste echte editie van CHIO Aken na de pandemie, die met 45.000 uitzinnige liefhebbers van de paardensport op de tribunes, was een achtbaan vol emoties. Tranen van vreugde bij Lars Nieberg over de volkomen onverwachte overwinning van zijn zoon Gerrit in de Rolex Grand Prix. Tranen van ellende over de dood van Wereldkampioen eventing All Star. En alles daartussenin.

Zoals het onverwacht sterke optreden van de Nederlandse dressuurploeg, die na de Grand Prix op de derde plaats stond, met landen als Zweden, Amerika en Groot-Brittannië achter zich. In de Special zette Marieke van der Putten met Torveslettens Titanium nog een tandje bij, maar konden haar drie collega’s het hoge niveau niet helemaal vasthouden en behaalde het team van Alex van Silfhout een nog steeds knappe vierde plaats.

Oranje menners winnen met twee rijders landenwedstrijd Aken

“Eén kuiltje, en als je rijdt om te winnen gebeurt dit soms ook”, klinken de wijze woorden van Koos de Ronde, nadat zijn rijtuig in de marathon van Aken omviel en uitsluiting volgde. Het gevolg was dat IJsbrand en Bram Chardon de spreekwoordelijke kar over de streep moesten trekken in de landenwedstrijd. In een spannende vaardigheid verloor IJsbrand Chardon zijn individuele eerste plaats aan rivaal Boyd Exell, maar de overwinning in de landenwedstrijd bleef in handen van de Nederlandse menners. De vorm richting het WK is er, alleen het geluk blijft uit aan de zijde van het team van Ad Aarts.

García Mena: ‘Hard werken en respect hebben voor je paard’

Al ruim vijftien jaar draait José Antonio García Mena mee aan de Spaanse dressuurtop. Na in 2013 al eens de Spaanse titel veroverd te hebben met Norte Lovera, deed hij dat dit jaar weer met Divina Royal (v. Desperados). Ook in Aken deed hij goede zaken en reed zich zowel in de Lichte Tour als in de viersterren Grand Prix-Kür de top drie in. Met een stal in Jerez de la Frontera, helemaal in het zuiden van Spanje, heeft de 42-jarige ruiter altijd veel reisuren naar de meeste Europese wedstrijden, maar hij moet er niet aan denken zich buiten Spanje te vestigen.

Vincent Dings: ‘In de toekomst hoop ik minder te rijden’

Als klein mannetje was Vincent Dings (21) niet zo fanatiek. “Ik reed één keer per week en soms een maand niet. Alleen als het goed ging, vond ik het leuk. En zo is het eigenlijk nog steeds.” En goed gáát het: de young rider vertrekt deze week naar Oliva voor het Europese Kampioenschap, na klasseringen op het NK, op CSI Eindhoven, in Praag en Bratislava. En dan is er wel degelijk ambitie: “De doelstelling is winnen. Anders kan ik beter thuisblijven.”

Familie Verschueren met twee dressuurveulens naar NMK

De dressuurveulens op de CK van Zeeland werden afgelopen zaterdag verdeeld over vier groepen – twee voor hengstveulens en twee voor merries – gepresenteerd. Uiteindelijk bonden de beste vijf veulens in het kampioenschap nogmaals de strijd aan. Het lukte Livi en Petra Verschueren-Tollenaar vorig jaar al om de veulentitel in de wacht te slepen. Toen met Racoon (v. Kjento), gefokt uit Governor-dochter Luna. Dit jaar bracht Luna opnieuw via embryotransplantatie een hengstveulen. In combinatie met Jameson RS2 werd Special Edition geboren en hij wist het kunststukje van zijn halfbroer te herhalen.

Temperamentvolle Mureda pakt titel op CK West

Op de Zilfia’s Hoeve in Houten vond afgelopen zaterdag de eerste CK voor tuigpaarden plaats. Vanuit de verschillende rubrieken werden de eerste twee geplaatsten uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Na een eerste selectie nodigde de jury twee merries nogmaals uit voor een overkamping. Het leverde een mooie strijd op tussen twee paarden van eigenaar Toon van Doorn uit Soest. Het was de zwarte Unieko-dochter Mureda die er uiteindelijk met de titel vandoor ging, voor de beste driejarige Owandra (v. Kortdaat). Het tuigtypische beeld gaf daarbij de doorslag, aangezien beide merries over een goed exterieur beschikken en daarbij uitblonken in beweging.

