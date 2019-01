Deze week… Alex van Silfhout: ‘Ons meer openstellen voor elkaar’

Jumping Amsterdam gold niet alleen als een belangrijke Wereldbekerkwalificatie, ook beleefde Alex van Silfhout er zijn debuut als bondscoach bij de senioren. Hij is vastberaden over zijn taak, en is ervan overtuigd dat er weer medailles op de plank gaan komen. “Ik ga ervoor. Ik houd niet van verliezen”, zegt hij lachend. Op Jumping Amsterdam werd hij regelmatig uitgebreid pratend gespot, in gesprek met ruiters en trainers. Wat werd er zoal besproken?

Niet alleen stond Alex van Silfhout veel bij het losrijden en zag hij alle proeven van de Nederlandse ruiters, ook zijn stem draaide overuren in Amsterdam. Hij had hier veel van zijn kaderleden bij elkaar, en greep die gelegenheid aan om uitgebreid met ze in gesprek te gaan. "We hebben er allemaal veel zin in, en zijn er allemaal over uit dat iedereen hetzelfde wil. Ik wil een plan maken hoe we de sport én elkaar kunnen verbeteren", vertelt Van Silfhout.

Belg worden is een optie voor Duitse topruiter

Met een fraaie derde plaats in de Wereldbekerwedstrijd in Amsterdam nam Daniël Deusser de leiding over in het West-Europese klassement. Als er niets verandert in het langlopende conflict tussen de Duitse paardensportfederatie en de topruiter, dan dreigt de Wereldbekerfinale het hoogtepunt van dit jaar te worden voor de Duitser in Belgische loondienst. Tenzij Deusser voor een andere optie kiest…

Terug in de tijd: het jaar 1999

1999, het tiende jaar dat De Paardenkrant verschijnt, is nog maar net begonnen als Henk Rootveld de krant opent met ‘KWPN in een crisissituatie’. Aanleiding voor die kop is dat prof. dr. Ab Barneveld met onmiddellijke ingang stopt als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie. Crisissituatie is daarbij geen clickbait-kop blijkt later: het halve bestuur stapt op, ingezonden brieven over de situatie vliegen je om de oren en pas aan het einde van het jaar, met de benoeming van Bernard Bijvoet als nieuwe voorzitter, komt er weer rust in de tent.

Piet Peters: ‘Ledenbetrokkenheid ten top invoeren’

Een leven zonder paarden kan hij zich niet voorstellen. Dat maakt voor Piet Peters (62) de functie van directeur van Nederlands grootste paardenstamboekorganisatie, het KWPN, extra interessant. “Dit is hobby en werk gecombineerd.” Achter zijn werkwijze steekt een sterke coöperatieve gedachte. Zo lukte het Peters om binnen zes maanden de situatie op het kantoor in Ermelo weer in goede banen te leiden door vooral veel te luisteren en samen met de medewerkers de handschoen op te pakken. Nu is het aan de leden in het land om hun zegje te doen. Want volgens Peters is het KWPN er voor en van de leden.