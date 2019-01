Deze week… BWP-smaakmakers naar top veilingprijzen

In een volgepakt Azelhof in het Belgische Lier was het publiek afgelopen weekend getuige van een meer dan geslaagde BWP Top Stallion Auction. Waar de prijzen bij het BWP normaal de 100.000 euro niet overschrijden, gebeurde dat op de editie van 2019 zelfs twee keer. Stud 111 van de broers Harrie en Victor Theeuwes wordt voortaan de thuisbasis van cat.nr. 52 Qatar van ’t Paradijs (v. Mosito van het Hellehof). Daarvoor telden de broers 162.000 euro neer. Stephan Conter van Stephex Stables liet zijn oog vallen op de rechtstreekse Heartbreaker-nazaat cat.nr. 110 Oak Grove’s Heartthrob.

Liefst 108.000 euro telde de eigenaar van Stephex Stables neer voor de directe zoon van levende legende Heartbreaker, die dit jaar dertig wordt. Deze Oak Grove’s Heartthrob verscheen overigens niet voor het eerst voor een keuringscommissie, want eerder werd hij al aangeboden in Hannover (en goedgekeurd) en bij het KWPN, waar het doek viel in de eerste bezichtiging. Verder lezen over de BWP-hengstenkeuring kan nu al online.

Wonderkind Victoria Colvin schakelt tussen hunters en jumpers

Als jonge springamazone won Victoria Colvin al alles wat er maar te winnen viel in Amerika. Zowel bij de pony’s als in de hunterrrubrieken, in de equitationdiscipline en in de reguliere springrubrieken staat ze te boek als één van de meest winnende jonge ruiters uit de geschiedenis van de Amerikaanse paardensport. Ze was dertien toen ze haar eerste nationale Grand Prix won in Wellington. Gek genoeg zien we dat megatalent slechts sporadisch een dikke Grand Prix rijden, of op z’n minst een tweesterren.

Edward Gal: ‘Onnatuurlijk lopen? Liever bovennatuurlijk’

Het KNHS Trainersseminar gegeven door ‘Team Glock’ trok zaterdag een uitverkochte zaal. Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Nicole Werner lieten met paarden van alle leeftijden zien hoe zij van groen naar Grand Prix werken, waarbij de basis altijd de rode draad vormt. De mogelijkheid om uit te leggen waarom ze regelmatig met de neus achter de loodlijn trainen werd deze dag duidelijk aangegrepen, waarbij Nicole Werner steeds weer benadrukte: ‘Dit is ónze visie.’

Gert Teunissen moet NRPS-fokkerij naar hoger plan tillen

Wim Versteeg bekleedde, tot hij naar het KWPN vertrok, een belangrijke taak binnen het NRPS. Namelijk die van fokkerijleider. Na een hele tijd zonder heeft het stamboek Gert Teunissen, al jarenlang voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, deze rol in zijn schoot geworpen. Zijn belangrijkste taak? Het stamboek naar een hoger plan tillen.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »