Deze week… Geen genade voor smaakmakers met bemerking

104 jonge dressuurhengsten en drie ouderen die voor de derde bezichtiging worden verwacht; dat is de totale opbrengst van het aantal paarden voor Den Bosch na de eerste bezichtiging van het KWPN in de dressuurrichting. Een collectie paarden met fijne bewegingen en goede modellen. Toch was er sprake van weinig echte uitblinkers, paarden die jaren later nog op het netvlies van menig toeschouwer staan. Dat komt ook doordat voor een aantal smaakmakers het doek keihard viel na een bemerking op het fundament, terwijl sommigen juist weer wel het voordeel van de twijfel kregen. Een gegeven dat bij mening hengsteneigenaar de discussie aanwakkerde.

De hengstenkeuringscommissie stelde zich na afloop van de eerste bezichtiging tevreden. “Wat echt opvalt is dat de stap ten opzichte van de voorgaande jaren aanzienlijk is verbeterd. Het blijft binnen de fokkerij een aandachtspunt, maar we merken dat de fokkers hier ook steeds meer op selecteren”, luidde het oordeel van voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Bert Rutten. Verder lezen over de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring kan nu al online.

Lars Kuster: ‘De stoute schoenen aangetrokken’

“Het was nog een hele klus om een stageplaats te regelen bij Jos, maar de uitkomst kon niet beter”, vertelt Lars Kuster. De twintigjarige student maakte gedurende zijn stage een dusdanig positieve indruk, dat Jos Lansink de young rider vroeg of hij als stalruiter aan wilde blijven. “Ik werk nu bijna vier maanden voor Jos en ik voel me helemaal op mijn plaats.”

Willem van Klaarbergen zoekt outcross bij ‘droombloed’

Het achtervoegsel Orchard is inmiddels een begrip binnen de ponyfokkerij. De bij het Welshstamboek geregistreerde pony’s maken zowel op hengstenkeuringen als binnen het internationale circuit naam en faam voor fokker Willem van Klaarbergen. In zijn ambitie om een pony voor het hoogste niveau te fokken loopt hij na bijna dertig jaar fokkerij tegen één probleem aan. Het gebrek aan bloedspreiding zette hem aan tot een voor Welshbegrippen unieke ommezwaai.

Veel verdeeldheid binnen NSPS

Manege Bartels in Mariënheem stond afgelopen donderdag en zaterdag weer in het teken van de Shetlandhengsten. In totaal kon de jury aan 31 hengsten een voorlopige deklicentie kwijt. De grote maat is met dertien nieuwe hengsten de grootste en in de kleine maat werden slechts drie hengsten goed genoeg bevonden om de fokkerij te gaan dienen.

