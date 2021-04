Deze week… Handvol dressuurtalenten meldt zich voor KWPN VO

“Op een enkele uitzondering na, gedroegen ze zich heel netjes”, vertelt dressuurjuryvoorzitter Bert Rutten nadat alle voor het KWPN Verrichtingsonderzoek aangemelde dressuurhengsten maandagmiddag onder het zadel waren getoond. De vijftien vierjarigen, die vaak het nodige huiswerk meekregen, mogen over veertien dagen terugkomen voor de aanlevering. Veertien driejarigen, waaronder een handvol die een heel goede indruk maakte en twee op vrijwillige basis, betrokken een box in Ermelo en zijn van start gegaan met het 35 dagen durende voorjaarsonderzoek.

Als eerste toonde de imponerende Navarro (v. Blue Hors Farrell) zijn kunnen met veel elan, afdruk, ruimte en balans. Marian Dorresteijn gaf aan dat de jury blij is met een aantal moderne modellen. In dat kader was het de elegante Next Romancier (v. Fürst Romancier) die zeer positief opviel. Hij toonde een mooie natuurlijke manier van bewegen en opwaartse houding. Met veel schwung en een mooie aanleuning draafde Nachtwacht in ‘t Veld (v. Incognito) door de baan. Zijn stap kon iets ruimer, maar is wel zuiver. Bij de toppers hoort ook Night Sjadow (v. Guardian S) die een extra voorhand heeft, veel veer en afdruk in draf en galop toonde en vlot stapte. Met een mooie opwaartse houding en een actief achterbeen imponeerde Nirvana (v. Governor). Twee zonen van Just Wimphof zijn van start gegaan in het onderzoek, waarbij Nick Wimphof opvallend goed stapte.

De aanlevering in beeld zien? In de Paardenkrant van deze week staat een fotocollage van de aanlevering!

Snakken naar wedstrijden – wanneer mogen we weer?

De gelekte versoepelingen per 21 april – voor terrassen, hogescholen, BSO’s – zijn voorlopig uitgesteld. Toch wordt het grijze gebied langzamerhand groter, nu de coronamaatregelen hier en daar versoepeld worden en er uitzicht is op meer ruimte. ‘Er mag niks’ is lekker duidelijk, maar aangezien iedereen snakt naar sportieve en sociale activiteiten wordt iedere strohalm aangegrepen. Zo zijn er hier en daar ‘onderlinge wedstrijden’ waarvoor ruiters en amazones voor één dag lid worden van een vereniging. Is dat een probleem en hoe gaat de KNHS daar mee om?

Nog veel onduidelijk over containerbegrip PSSM2 voor spierziekten

Eind maart maakte de International Association of Future Horse Breeding (IAFH) bekend dat meerdere Duitse stamboeken gaan samenwerken met het commerciële Generatio GmbH in een onderzoek naar de spierziekte PSSM2 bij warmbloedpaarden. Er is nog veel onduidelijk over deze aandoening. Bijvoorbeeld welke genen erbij betrokken zijn en de omstandigheden waaronder gevoelige paarden ook daadwerkelijk symptomen vertonen. Wat is PSSM2 nu eigenlijk? En wat moeten we er op dit moment mee? De Paardenkrant dook erin.

Heartbreaker overleden (32): het lichaam wilde niet meer, maar de geest nog wel

VDL Stud en Team Nijhof kunnen als de twee grootste springhengstenboeren in Nederland gezien worden als elkaars aartsrivalen. Toch is met de eerste hengst die in Geesteren dekte, Heartbreaker, hun geschiedenis ook met elkaar verweven. Wiepke van de Lageweg kan gezien worden als de geestelijk vader van Heartbreaker, de meest invloedrijke zoon van Nimmerdor in de fokkerij. Van de Lageweg liet de wat formaat missende, slecht dravende en dure Heartbreaker staan als veulen, Nijhof kocht zich in. En in de afgelopen dertig jaar ontwikkelde Heartbreaker zich tot hét paradepaard van Team Nijhof.

NRPS na veertig jaar nog vol ambitie

Het NRPS viert dit jaar haar veertigjarig jubileum, maar besteedde daar zelf tot nu toe nauwelijks aandacht aan. Voor de Paardenkrant is het echter een mooie aanleiding om eens even stil te staan bij Nederlands’ tweede stamboek. Welke rol speelt het NRPS in de fokkerij, welke successen zijn er en op welk terrein is er nog winst te behalen?

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »