Deze week… Jameson RS2 aanvoerder van sterke lichting

Joop van Uytert blijft zijn stempel op de dressuurfokkerij drukken. Zette Van Uytert vorig jaar al de hengstencompetitie naar zijn hand, maandagavond deed hij dat bij de aftrap van het nieuwe competitieseizoen opnieuw. Zijn Easy Game-zoon Hermès won de zwaarste klasse en in de rubriek voor de jongste lichting bezette hengstenhouderij Van Uytert het complete podium.

Daarbij moet worden aangetekend dat de grote winnaar van de klasse L, Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro), als pachthengst het sta

tion in Heerewaarden komt versterken. Just Wimphof, de zeer complete zoon van De Niro die Van Uytert in mede-eigendom heeft met de fokkers, Eelco en Carla Rienks, was onder Renate van Uytert een waardige nummer twee. Verder lezen over de hengstencompetitie in Kronenberg kan nu al online.

‘Herintreder’ brengt Chardon winst in Stuttgart

Na de teleurstellend verlopen eerste WB-kwalificatie in Lyon verving IJsbrand Chardon zijn ‘oogappel’ Baturra door haar voorganger Casper. “Je moet een paard niet te snel afdanken en alle opties openhouden. Maar je moet ook niet te lang doorgaan, dat is een moeilijk stukje”, luidt de wijze les van Chardon, die afgelopen weekend op meesterlijke wijze de Wereldbekerwedstrijd in Stuttgart winnend afsloot.

Olga Boucher: ‘Veel geluk met Wiluca’s kinderen’

Olga Boucher is met Houdini La Haya (v. Krack C) en Di Luca La Haya (v. Voice) de laatste tijd goed op dreef. Ook op de Subtopwedstrijd in Uden viel ze met beide eigen fokproducten in de prijzen. Houdini werd met 67,00% tweede in de ZZ-Zwaar selectie en is daarmee goed op weg richting de KNHS Indoorkampioenschappen. Halfzus Di Luca liep met 69,56% naar de zesde plek in de Prix St. Georges.

Jesse Drent: ‘We moeten niet worden beperkt door regels’

Grand Prix-dressuuramazone Dinja van Liere schakelde de tweeëntwintigjarige vrijheidsdressuur-trainer Jesse Drent in om haar geliefde sport populairder te maken onder de nieuwe generatie. Een prettige bijkomstigheid is dat dit tieneridool al een groot publiek heeft weten te bereiken met zijn YouTubekanaal en als gastspreker bij demonstraties over vrijheidsdressuur. In deze Kettingbrief buigt Jesse Drent zich over de vraag hoe de helden van de dressuursport beter in de spotlights kunnen komen te staan. Vervolgens geeft hij het stokje door aan KNHS-directeur Theo Fledderus.

