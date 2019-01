Deze week… KFPS bereikt maximale top

Tot aan de laatste stoel uitverkocht. Geen enkel kaartje voor de hengstenkeuring van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek was er meer te verkrijgen. Op social media en via ticketswap gingen ongebruikte kaartjes als warme broodjes over de toonbank. Niemand wilde het mooiste evenement van het jaar missen. Maar liefst negenduizend bezoekers zagen Jurre 495 (v. Maurits) van Jelmer en Anita Chardon uit Jorwert en Hans-Jürgen Niemeyer uit het Duitse Bremen voor de derde achtereenvolgende keer algemeen kampioen worden.

Vorig jaar leek de rek al uit het maximaal te herbergen aantal bezoekers te zijn, maar het KFPS zocht en vond een oplossing door langs een korte zijde in de bochten van de arena extra tribunecapaciteit te creëren. Dit leverde nog eens duizend extra kaarten op, die net als de eerdere achtduizend kaartjes razendsnel uitverkocht waren. Verder lezen over de hengstenkeuring van de Friezen kan nu al online.

Sabrina van Rijswijk: ‘Als sportvrouw zou ik graag weer op topniveau rijden’

De naam van Sabrina van Rijswijk trok vorig weekend in Zuidbroek de aandacht. Everest (v. Zapatero) werd naar een derde plek gestuurd in het CSI2*-hoofdnummer. Jongelingen Lely van den Bisschop (v. Elvis ter Putte) en Happyfee (v. Grison vd Bisschop) plaatsen zich in de Medium en Small Tour. Een opvallende opmars van de Zuid-Hollandse springamazone die weer voorzichtig stappen zet naar het niveau waarop ze ooit prominenter aanwezig was.

WEF combineert topsport met entertainment

Het is weer een drukte van belang in het zomers zo rustige dorpje Wellington, Florida. Het Winter Equestrian Festival (WEF) is vorige week van start gegaan dus het inwoneraantal in Wellington is verveelvoudigd, paarden vormen weer een alledaags onderdeel in het straatbeeld en de economie in Palm Beach County draait minstens tien keer harder dan in de zomer.

Achttien NRPS-rijpaardhengsten geslaagd voor verrichtingsexamen

Negen dressuurhengsten, negen springpaarden en vijf ponyhengsten hebben afgelopen zaterdag het NRPS-verrichtingsonderzoek met goed gevolg afgerond. De hoogst beoordeelde paarden zijn D’Joep (v. Desperado) en Karaldo VDL (v. Harley VDL).

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »