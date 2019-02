Deze week… KWPN selecteert waar de sport om vraagt

Met volle tribunes, een fantastische sfeer en goede collecties jonge hengsten voldeed het KWPN vorige week in de Brabanthallen aan de hoge verwachtingen waarmee een marktleider nu eenmaal te maken heeft. De drievoudige nummer 1 van de WBFSH-ranglijsten (springen, dressuur én eventing) scoorde niet alleen met de zwarte magie van de Totilas-dynastie, maar ook met aansprekende jaargangen moderne hengsten, die waren geselecteerd op waar de sport nu om vraagt.

Er was eigenlijk maar één echte dissonant. De KWPN Select Sale stelde opnieuw teleur. Handel was er genoeg in Den Bosch, maar niet in de veiling zelf. De KSS voor springhengsten was nog de grootste domper: eindelijk waren de eigenaren van enkele échte toppers bereid gevonden hun nek uit te steken, maar hun hengsten haalden de marktwaarde niet. Ook in de dressuurveiling werden de besten teruggekocht. Verder lezen over de KWPN Hengstenkeuring kan nu al online.

Tuigpaardcommissie wil kind niet met badwater weggooien

Met pijn en moeite lukte het de KWPN-hengstenkeuringscommissie tuigpaard in Ermelo om uit het geringe aanbod van 27 hengsten vijf jonge hengsten en twee oudere, mogelijke bloedverversers uit te nodigen voor de tweede bezichtiging in Den Bosch. Vanuit daar mogen zich alle zeven gaan bewijzen in het verrichtingsonderzoek, waar tuigpaardhengsteneigenaren dit jaar voor het eerst ook de keuze hebben uit een voor- én een najaarsonderzoek.

Groom Madeleine Broek leeft met en voor haar paarden

De 34-jarige Madeleine Broek werkt al dertien jaar als groom voor Marc Houtzager en heeft onder meer Marcs toppaard Sterrehof´s Calimero bijna 24 uur per dag onder haar hoede. Een zware en verantwoordelijke baan, waarbij ze de hele wereld over reist, met als drijfveer haar bijna niet te evenaren passie voor de paarden.

Marion Schreuder: ‘Het lijkt alsof de ondernemer het wel prima vindt’

Instructrice Marion Schreuder uit Someren heeft een rugzak vol ervaring op het gebied van het opleiden van toekomstige hippische professionals. Ze werkte achttien jaar als hoofdinstructeur op NHB Deurne en tegenwoordig staat ze haar mannetje bij de KNHS bij het doorontwikkelen van de instructeursopleiding. In de vorige editie vroeg Kees Naalden, mede-eigenaar van Vente Paardenvoeding, aan Schreuder of zij het probleem waar manegehouders tegenaanlopen kan verduidelijken. Waarom ontbreekt het in de sector aan voldoende geschoolde manegemedewerkers die op bedrijfsleidersniveau functioneren? Manegehoudster Sanne Winters van Stal ’t Kabel uit Nieuw-Vennep buigt zich volgende week over dit onderwerp.

