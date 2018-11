Deze week… Maher besluit sterk seizoen met GCT-zege

Vorig jaar won hij nog het eindklassement van de Global Champions Tour. Dit jaar moest Harrie Smolders genoegen nemen met plaats twee. Tussendoor werd hij wel de onbetwiste nummer één op de internationale ranglijst. “Voor de finale in Doha kon het nog alle kanten uit”, zegt de springruiter. “Ik kon nog tweede worden, maar ook net zo goed zevende of achtste. Alleen eindwinst zat er voor mij niet meer in."

Daarvoor was Ben Maher dit seizoen te sterk. De Brit won met Explosion W (v. Chacco Blue) ook de finale in Doha. “Hij heeft van de Global Tour dit jaar een doel gemaakt. Hij won vier manches en heeft de snelste paarden. Dan ben je gewoon de beste”, geeft Smolders toe. “Met een tweede plaats kan ik dus best leven. Twee keer op rij het eindklassement winnen, dat is in de moderne springsport bijna ondoenbaar geworden. Als je ziet hoe klein de verschillen overal zijn…” Verder lezen over de ontknoping van de Global Champions Tour kan nu al online.

Oranje boven in Redefin, Van Uytert heeft reservekampioen

Dit jaar werd een recordaantal van 77 rijpaardhengsten voorgesteld op de Mecklenburger keuring in Redefin, waarvan er 54 (28 springen/26 dressuur) werden goedgekeurd. De kampioenen hebben allemaal een Nederlands tintje: de springkampioen is van Hickstead White (v. Hickstead), de reservekampioen van Zambesi en bij de dressuurhengsten stond een Bernay (v. Boston) bovenaan. Reservekampioen werd cat.nr. 24 Fire Rubin (v. Fürstenball) van Joop van Uytert en zijn schoonvader Sandor van Vliet.

‘Onzinnige’ rugfoto’s nog niet van verlanglijst kopers

Een recent statement van de Europese koepel van paardendierenartsen riep enthousiaste zie-jenou-wel- reacties op bij ruiters en handelaren. De Federation of European Equine Veterinary Associations (FEEVA) liet in dat statement weten dat zij het afraden om röntgenfoto’s van de rug op te nemen in het standaardprotocol van een keuring. Verandert zo’n uitspraak ook iets in de praktijk?

Dinja van Liere: ‘Het is noodzakelijk dat onze sport verandert’

Het dilemma waar de voorzitter van het dressuurcomité van de FEI, Frank Kemperman, tegenaan loopt als concoursorganisator heeft hij in de vorige aflevering maar al te goed duidelijk gemaakt. Er moet verandering komen in de dressuursport om ervoor te zorgen dat er op grote concoursen publiek op de tribunes zit. Het toeval wil dat Grand Prix-amazone Dinja van Liere en Frank Kemperman daar in het verleden al eens samen over spraken. In deze Kettingbrief licht Van Liere haar ideeën over dit vraagstuk toe onder het mom: de nieuwe lichting heeft de toekomst. In de volgende editie neemt de tweeëntwintigjarige Jesse Drent het voortouw.

